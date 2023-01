NBA／約柯奇全能秀附帶驚人命中率 張伯倫後史上第2人

持續火燙狀態的約柯奇(Nikola Jokic),面對拓荒者又繳出36分12籃板10助攻的全方位數據,本季累積13次大三元,生涯達到89次;此外,這是約柯奇生涯第17次得分達30分的大三元,與魔術強森(Magic Johnson)和「大鳥」柏德(LarryBird)並列史上第7。

在如此全能數據之下,約柯奇的效率更是驚人,整場比賽14投13中,10罰9中,根據統計,他成為張伯倫(Wilt Chamberlain)之後聯盟史上第2位以超過9成命中率多次拿下至少30分外加大三元的球員。張伯倫曾經完成過2次。

Just another unreal night for Nikola Jokic.



36 PTS

12 REB

10 AST

13-14 FGM

9-10 FTM@nuggets W pic.twitter.com/unmXEyDUuZ