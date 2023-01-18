NBA／約柯奇全能秀附帶驚人命中率 張伯倫後史上第2人

持續火燙狀態的約柯奇（Nikola Jokic），面對拓荒者又繳出36分12籃板10助攻的全方位數據，本季累積13次大三元，生涯達到89次；此外，這是約柯奇生涯第17次得分達30分的大三元，與魔術強森（Magic Johnson）和「大鳥」柏德（LarryBird）並列史上第7。

在如此全能數據之下，約柯奇的效率更是驚人，整場比賽14投13中，10罰9中，根據統計，他成為張伯倫（Wilt Chamberlain）之後聯盟史上第2位以超過9成命中率多次拿下至少30分外加大三元的球員。張伯倫曾經完成過2次。

Just another unreal night for Nikola Jokic.



36 PTS

12 REB

10 AST

13-14 FGM

9-10 FTM@nuggets W pic.twitter.com/unmXEyDUuZ — NBA (@NBA) January 18, 2023

前一場對魔術的比賽，約柯奇11投8中，沒進的3球都是三分線外出手，而今天14投13中，唯一沒進的也是三分球，等同於他在這兩場比賽的兩分球出手是19投全中，在如此激烈且針對性的防守之下，這種進攻把握度著實驚人。

在今年年度MVP的評選中，約柯奇、安比德（Joel Embiid）、唐西奇（Luka Doncic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）無疑是最受矚目的4人。

對於約柯奇和安比德的球風打法已經改變過往對於傳統長人的印象，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）認為，「或許中鋒統治的時代要回來了。這兩人真的很特別。」