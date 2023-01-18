快訊

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

NBA／金塊喜迎7連勝 約柯奇：防守嚴密成贏球關鍵

中央社／ 綜合外電報導
約柯奇全能演出助金塊7連勝。 美聯社
約柯奇全能演出助金塊7連勝。 美聯社

丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出本季第13次「大三元」，率隊擊退由里拉德（Damian Lillard）狂砍44分帶領下的波特蘭拓荒者，終場以122比113笑納7連勝。

法新社報導，曾兩度當選NBA年度MVP的約柯奇今天繳出36分、12籃板與10助攻。金塊以31勝13負暫居西區第一，以半場勝差領先排名第二的曼菲斯灰熊。

這是約柯奇生涯第17次得分達30分的大三元，與魔術強森（Magic Johnson）和「大鳥」柏德（LarryBird）並列史上第7。

上半場兩隊各有斬獲，金塊取得73比67領先，里拉德在前兩節砍下30分，讓拓荒者保有贏球希望。

但下半場金塊調整防守策略接管戰局，並在第4節拉開分差，一度領先多達20分，鎖定勝利。

約柯奇賽後說：「他們總是很難對付，跟他們纏鬥很有樂趣。他們是一支很棒的隊伍，有很優秀的教練，里拉德現在手感發燙。」

「但我覺得在下半場，我們的防守真的很嚴密…這是我們贏得比賽的原因。」

約柯奇今天14投13中，在罰球線上幾乎全中。

包含約柯奇在內，金塊共有5名球員得分達兩位數，波特（Michael Porter Jr.）挹注23分，墨瑞（Jamal Murray）貢獻17分，替補上場的布朗（Bruce Brown）攻下12分，葛登（Aaron Gordon）得到11分。

拓荒者當家球星里拉德飆出44分，三分球12投6中，罰球14投14中。

延伸閱讀

NBA／約柯奇飆36分大三元 金塊輕取拓荒者奪7連勝

NBA／雙星缺陣西蒙斯大三元無用 強森得分新高送籃網3連敗

NBA／泰托姆生涯第5次突破50分 超越「大鳥」柏德

NBA／約柯奇大三元拆穿魔術 致命三分球助金塊6連勝

相關新聞

NBA／約柯奇全能秀附帶驚人命中率 張伯倫後史上第2人

持續火燙狀態的約柯奇（Nikola Jokic），面對拓荒者又繳出36分12籃板10助攻的全方位數據，本季累積13次大三元，生涯達到89次；此外，這是約柯奇生涯第17次得分達30分的大三元，與魔術強森

NBA／超狂灌籃秀引聯盟關切？ 莫蘭特抱怨本季第7度藥檢

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）持續用勁爆彈跳力和身體延展性，滿足籃球迷的視覺饗宴。他在日前對上溜馬的比賽中，在長人史密斯（Jalen Smith）面前演出不可思議的瘋狂灌籃秀，不過他稍早卻在推特

NBA／新舊世代5對5誰會勝出？ 歐尼爾再度發文引戰

傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）退休後仍擔任NBA評論員，也常在個人社群發文引戰，近日他又在推特貼出一張5對5的合成照片，包含5位現役超級巨星與5位退役傳奇球星，他認為自己所

NBA／「柯瑞未來選總統、我當國防部長」 格林進白宮發狂言

衛冕軍勇士今造訪白宮與美國總統拜登見面，格林（Draymond Green）受訪時語出驚人，預測柯瑞（Stephen Curry）未來會競選美國總統，自己則擔任國防部長。 美國主流運動職業聯賽冠

NBA／金塊喜迎7連勝 約柯奇：防守嚴密成贏球關鍵

丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出本季第13次「大三元」，率隊擊退由里拉德（Damian Lillard）狂砍44分帶領下的波特蘭拓荒者，終場以122比113笑納7連勝。 法新社

NBA／暴龍戰績遲遲未見起色 傳季中交易不會沉默

隨著2月10日季中交易截止日的逼近，目前戰績依然沒有太明顯起色的暴龍，傳出球團不會在交易市場上保持沉默，而是會積極尋求變動，至於會動到何種地步，也引發外界的關注。 一名總經理特助透露：「他們已經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。