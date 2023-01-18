NBA／超狂灌籃秀引聯盟關切？ 莫蘭特抱怨本季第7度藥檢

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）持續用勁爆彈跳力和身體延展性，滿足籃球迷的視覺饗宴。他在日前對上溜馬的比賽中，在長人史密斯（Jalen Smith）面前演出不可思議的瘋狂灌籃秀，不過他稍早卻在推特發文抱怨，今年已抽到7次藥檢。

「本季已經6次藥檢，今天走進球場發現又要再一次。」莫蘭特說。

been drug tested like 6 times this season . walked in the arena & found out i got another one today 😂🙄😒 — Ja Morant (@JaMorant) 2023年1月17日

這已經不是莫蘭特本季第一次提到被藥檢，去年11月他扭傷腳踝迅速回歸後，就被抽中，當時灰熊記者問他是不是外星人，莫蘭特回應，「聯盟正準備對他藥檢，我也懷疑自己是生化人了。」

根據勞資協議中規定，每名球員一季要接受4次隨機藥檢，已確認球員是否違規使用藥物來提升表現，季後賽期間則是2次。若莫蘭特的言論並非誇大之詞，本季檢驗次數已超標。

這個「隨機性」常受到球員質疑，騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）月初狂砍71分後，隔天也立刻收到藥檢，2019年後衛卡盧索（Alex Caruso）效力湖人時也有在社群張貼肌肉照，隔天被抽到藥檢的經驗。