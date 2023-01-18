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NBA／暴龍戰績遲遲未見起色 傳季中交易不會沉默
隨著2月10日季中交易截止日的逼近，目前戰績依然沒有太明顯起色的暴龍，傳出球團不會在交易市場上保持沉默，而是會積極尋求變動，至於會動到何種地步，也引發外界的關注。
一名總經理特助透露：「他們已經告訴了團隊，將會做一些事情。」暴龍開季至今表現不盡人意，即便球隊擁有多樣化的鋒線陣容，仍只取得20勝25敗的成績，排名東區第11名，有可能連附加賽資格都拿不到。
消息指出，今夏可能不會執行球員選項轉而投入自由市場的崔蘭特（Gary Trent Jr.），似乎成為暴龍陣中最有可能被交易的人選，這情況將類似當年的鮑威爾（Norman Powell）。暴龍當時就是將準備換約的鮑威爾換到拓荒者，從而得到崔蘭特。
至於席亞康、范弗利特和阿努諾比這3位曾出現在交易流言中的主力球員，暴龍方面顯然是打算留下。其中最具吸引力的阿努諾比，暴龍不願輕易放走，除非能收到多個非受保護的首輪選秀權，類似馬刺送走墨瑞（Dejounte Murray）所得到的報酬。某位總經理即表示，一旦暴龍開放交易阿努諾比，大概聯盟其他29隊都會忙著打電話。
據了解，暴龍傳出對溜馬長人透納（Myles Turner）和太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）感興趣，鋒線方面則是有意爭取黃蜂的麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）。
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