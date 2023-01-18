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NBA／安比德41分領銜奪勝 快艇雙星合體末節卻崩盤

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德如入無人之境狂飆41分。 美聯社
安比德如入無人之境狂飆41分。 美聯社

因傷缺席5場比賽的喬治（Paul George）宣告復出，與雷納德（Kawhi Leonard）雙星再度合體。不過主場面對近況出色的76人，快艇前三節雖能緊咬比分，然而整個第四節進攻卻是全面當機，反被對手直接擊潰。終場，76人就以120比110擊沉快艇，在這波西區客場5連戰中取得3連勝。

面對禁區戰力欠缺的快艇，安比德（Joel Embiid）如入無人之境，全場18次站上罰球線，且命中15球，加上22投12中，豪取41分9籃板3助攻2阻攻，本季第8次破40分。自從傷癒復出之後，安比德連續5場比賽都拿到至少30分，狀態持續巔峰。

板凳出發的馬克西（Tyrese Maxey）在第四節初適時挺身，一開始就連續轟進三分球，個人獨拿13分，搭配哈瑞爾和尼恩的進球，76人一口氣拉開兩位數領先差距；快艇進攻陷入困境，長達5分多鐘一分未得，直接葬送奪勝的機會。

馬克西攻下22分，哈里斯（Tobias Harris）補上20分6籃板6助攻5抄截；至於哈登（James Harden）在隊友先後發揮之下，整場比賽僅出手6次，拿到6分9助攻3籃板。

76人在最近20場比賽中拿到16勝，加上籃網的連敗狀態，76人也趁勢站上東區第3名席次。

快艇陣中以雷納德的27分為最高，喬治11投5中得到13分8籃板4助攻；鮑威爾（Norman Powell）16分，祖巴茲（Ivica Zubac）12分9籃板2阻攻。

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