NBA／新舊世代5對5誰會勝出？ 歐尼爾再度發文引戰

傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）退休後仍擔任NBA評論員，也常在個人社群發文引戰，近日他又在推特貼出一張5對5的合成照片，包含5位現役超級巨星與5位退役傳奇球星，他認為自己所處的退役傳奇球星隊能獲得勝利。

現役五虎包含柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid）、杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

傳奇五虎包含魔術強森（Magic Johnson）、「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大鳥」柏德（Larry Bird）、歐尼爾。

歐尼爾寫道：「4比2獲勝，你們知道我在哪隊，別問我誰會贏，有誰守得住我？」

Four games to two. You already know who I’m with. Don’t ask me. Also who’s guarding me?! pic.twitter.com/rjBcnyXAOR — SHAQ (@SHAQ) 2023年1月16日

這則推文已吸引超過1700萬名網友觀看，也引發球迷熱議。老球迷認為，「新生代球員都太瘦了，沒人能擋得住歐尼爾」、「很難想像喬丹和布萊恩聯手會輸」。年輕球迷則認為，「沒有人守得住杜蘭特和柯瑞的投籃」、「安比德可以拉開空間，讓歐尼爾的防守形同虛設。」

也有不少球迷批評歐尼爾又在吵冷飯、引戰。畢竟每個年代的球風相差很大，規則也不同，如果在21世紀前，喬丹、歐尼爾的單打無人能擋；但在現代快速球風下，柯瑞和杜蘭特的投籃精準度和速度同樣難以阻擋。