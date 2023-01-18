NBA／「柯瑞未來選總統、我當國防部長」 格林進白宮發狂言

衛冕軍勇士今造訪白宮與美國總統拜登見面，格林（Draymond Green）受訪時語出驚人，預測柯瑞（Stephen Curry）未來會競選美國總統，自己則擔任國防部長。

美國主流運動職業聯賽冠軍隊伍都會獲邀進入白宮，接受總統表揚。不過由於前美國總統川普（Donald Trump）對黑人人權運動不友善，這項傳統中斷好幾年，直到2021年奪冠的公鹿才恢復。

柯瑞與美國總統拜登。 美聯社

這是勇士睽違7年再度訪問白宮，格林受訪時表示，「柯瑞有一天會競選美國總統。還有誰比他好？他不僅聰明，還能讓人們團結一心，他真的沒有犯過太多錯，為何不？」

格林職業生涯以防守見長，2017年拿下年度最佳防守球員、4度獲選年度防守第一隊、3度年度防守第二隊。被問到自己將在柯瑞內閣承擔哪項職務時，格林也很清楚自己的優點，他回答道：「國防部長。」