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NBA／約柯奇飆36分大三元 金塊輕取拓荒者奪7連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)近5場比賽4度完成大三元。 法新社
約柯奇(左)近5場比賽4度完成大三元。 法新社

本季當金塊主場作戰首節至少拿到30分時，球隊還沒有嚐過敗仗，這項定律在今天比賽中依然持續著。

前場對魔術飆出致勝三分球的約柯奇（Nikola Jokic），此戰再度上演驚人效率，全場14投13中包括10罰9中，狂攻36分12籃板10助攻，近5戰完成4次大三元，本季累積13次，生涯則是累積89次，率領金塊以122比113輕取拓荒者，順利搶下7連勝，和10連勝的灰熊又拉開半場勝差。

金塊主帥馬龍（Michael Malone）因健康安全協議無法隨隊出賽，改由艾德曼（David Adelman）臨時代理。不過球隊顯然未受太大影響，前三節發揮絕佳的進攻表現，以超過5成命中率拿到101分，還傳出29次助攻，取得兩位數領先優勢。

雖然第四節金塊團隊命中率跌到3成以下，但對手也沒有太多發揮，雙方差距一度拉開到20分，金塊穩紮穩打，讓拓荒者難以越雷池一步，無奈結束2連勝。

波特（Michael Porter Jr.）13投9中拿下23分，穆雷（Jamal Murray）獲得17分7助攻5籃板2抄截；葛登（Aaron Gordon）11分8助攻7籃板。

里拉德（Damian Lillard）奮力飆出44分8助攻，連兩戰破40分，同時也是連續6場至少拿到30分；葛蘭特（Jerami Grant）得到18分，西蒙斯（Anfernee Simons）15投僅5中，只拿到14分。

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