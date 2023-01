NBA／約柯奇飆36分大三元 金塊輕取拓荒者奪7連勝

本季當金塊主場作戰首節至少拿到30分時,球隊還沒有嚐過敗仗,這項定律在今天比賽中依然持續著。

前場對魔術飆出致勝三分球的約柯奇(Nikola Jokic),此戰再度上演驚人效率,全場14投13中包括10罰9中,狂攻36分12籃板10助攻,近5戰完成4次大三元,本季累積13次,生涯則是累積89次,率領金塊以122比113輕取拓荒者,順利搶下7連勝,和10連勝的灰熊又拉開半場勝差。

金塊主帥馬龍(Michael Malone)因健康安全協議無法隨隊出賽,改由艾德曼(David Adelman)臨時代理。不過球隊顯然未受太大影響,前三節發揮絕佳的進攻表現,以超過5成命中率拿到101分,還傳出29次助攻,取得兩位數領先優勢。

雖然第四節金塊團隊命中率跌到3成以下,但對手也沒有太多發揮,雙方差距一度拉開到20分,金塊穩紮穩打,讓拓荒者難以越雷池一步,無奈結束2連勝。

波特(Michael Porter Jr.)13投9中拿下23分,穆雷(Jamal Murray)獲得17分7助攻5籃板2抄截;葛登(Aaron Gordon)11分8助攻7籃板。

里拉德(Damian Lillard)奮力飆出44分8助攻,連兩戰破40分,同時也是連續6場至少拿到30分;葛蘭特(Jerami Grant)得到18分,西蒙斯(Anfernee Simons)15投僅5中,只拿到14分。

