NBA／勇士奪冠接受拜登接見 暢談槍枝管制等議題

金州勇士今天前往白宮，與總統拜登一起慶祝他們在8個球季內奪下的第4座總冠軍，期間談及美國女子職籃WNBA球星格琳娜與槍枝管制等議題。

勇士上個球季以4勝2敗擊敗波士頓塞爾蒂克奪冠，讓他們史上最偉大王朝之一的地位更為穩固。在這次奪冠前，勇士曾於2015年、2017年、2018年奪得NBA總冠軍。

這是勇士繼2016年獲得和拜登同為民主黨的時任總統歐巴馬接見後，首度獲現任總統接見。共和黨的前總統川普2017年取消邀請NBA冠軍隊前往白宮，隔年也沿用這樣的作法。

當拜登說：「我只想說，這個白宮永遠歡迎勇士」，並特別強調「這個」，這讓湯普森（Klay Thompson）和勇士其他的成員不好意思地笑了笑。

在歷經兩個令人失望的球季後，勇士出現令人意想不到的轉變，一口氣在去年6月拿下總冠軍。

曾兩度競選總統失敗的拜登說：「你們在2020年球賽打得十分艱苦，2021年還錯過了季後賽，這讓批評勇士的人懷疑你們是否仍有成為冠軍隊的實力。」

「我知道那是什麼感覺，因為我曾經歷過。」

總冠軍賽最有價值球員（MVP）柯瑞（Stephen Curry）告訴記者，他很感謝拜登能把格琳娜（Brittney Griner）帶回家來。WNBA鳳凰城水星的格琳娜在俄羅斯被拘留好幾個月後，在美國交出俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）進行換囚後重獲自由，但此舉遭到共和黨的批評。

8次獲選參加明星賽的柯瑞說：「這對我們、對整個籃球大家庭來說，都是個感謝拜登及其幕僚的好機會，他們為了讓格琳娜能回家，辛勤且賣力的付出。」

「知道她回到這裡、能待在家鄉、能安全地和家人守在一起，這有十分重大的意義。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）和隊員湯普森、穆迪（Moses Moody），參與了白宮高階官員針對槍枝暴力及槍枝管制進行的圓桌會議。

去年在德州尤瓦爾迪（Uvalde）發生校園槍擊案後，柯爾曾慷慨激昂地公開呼籲加強槍枝管制。

柯爾說：「知道許多有關這個政府，幫助我們國家創造更安全環境所做的努力。」

「從許多面向來看，這都是美好的一天。」