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NBA／傳灰狼考量交易羅素可能性 優先補強控衛人選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
羅素(右)和羅素近日又進入交易流言。 路透社
羅素(右)和羅素近日又進入交易流言。 路透社

羅素（D'Angelo Russell）在2020年季中透過交易從勇士轉戰到灰狼，當時他揹負著四年1.17億美元的合約。如今這份合約已經走到最後一年，在季中交易截止日逐漸逼近之際，灰狼傳出正在考慮交易羅素的可能性。

報導指出，考量到羅素未來已經不確定會續留的情況下，灰狼為避免白白損失，在探索季中交易羅素可能性的同時，也優先考慮得到另一名控衛。

據先前的流言，灰狼有意爭取爵士的老將康利。康利（Mike Conley）目前還剩下兩年合約，本季年薪為2268萬美元，至於羅素的年薪為3138萬美元。除了灰狼外，快艇也傳出有意追逐康利。

羅素本季平均得到17.1分6.2助攻3籃板1抄截，投籃命中率46.1%則是寫下生涯新高。康利本季場均拿到10.3分7.5助攻2.3籃板1抄截。

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