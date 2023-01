NBA／哈勒戴再次爆發飆37分 率公鹿主場力退暴龍

昨天飆出賽季新高35分外加11助攻4籃板2抄截、帶領公鹿在第四節輾過溜馬的哈勒戴(Jrue Holiday),今天「背靠背」在主場繼續迎戰來訪的暴龍,又再次表現大爆發,全場26投16中包括5記三分球,狂砍37分7助攻6籃板2抄截,再寫賽季得分新高,幫助公鹿第四節擋下對手的反撲,以130比122拿下2連勝。

根據統計,這是哈勒戴14年NBA生涯以來首度連兩戰至少拿下35分,對於近期陷入傷兵麻煩和戰績亂流的公鹿來說可謂是及時雨。

