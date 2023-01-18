NBA／范弗利特將恢復自由身 傳太陽、魔術可能追求

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）可能會在今年休賽季投入自由市場，太陽和魔術成為潛在的追求者。

范弗利特是在2020年和球隊簽下4年8500萬美元的合約，今年夏天他將握有球員選項，價值2282萬美元；一般預估，范弗利特將不會執行合約選項，從而投入自由市場測試身價。

報導指出，魔術在休賽季預計會有超過3000萬美元的薪資空間，可以拿來追求這名經驗豐富的後衛；至於太陽受制於薪資空間，若想得到范弗利特，可能需要採取先簽後換或是啟動交易模式。

值得注意的是，太陽老將指揮官保羅在2023-24年賽季的3080萬美元年薪中為部分保障。不過即將易主的太陽若真的想追求范弗利特，球隊內部顯然還有不少客觀條件需要克服。