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NBA／勇士睽違7年造訪白宮 柯瑞：希望再奪一冠

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士奪冠後造訪白宮。 歐新社
勇士奪冠後造訪白宮。 歐新社

按照慣例，過往NBA總冠軍隊伍都會獲邀進入白宮與總統見面，上季奪冠的勇士在今日造訪白宮，這是他們睽違7年後再度訪問白宮。

勇士曾在2015年奪冠後，受前美國總統歐巴馬（Barack Obama）邀請進入白宮。後來由於前任美國總統川普（Donald Trump）對黑人人權運動不友善，讓勇士決定在17、18年二連冠期間，取消進入白宮與美國總統會面的傳統。

法新社
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現任總統拜登（Joe Biden）於前年正式上任，2020-21賽季總冠軍公鹿恢復進白宮的傳統，上季冠軍勇士也終於在今日前往白宮。拜登在演講時表示，「勇士的球風也代表美國個性，不斷移動、自由、團結、帶著快樂工作以及想成為最好的心。」

法新社
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勇士球星柯瑞（Stephen Curry）也贈送勇士46號球衣給拜登，46號意指拜登是美國第46任總統。柯瑞表示希望能在總統辦公室看到球衣高掛，「希望我們能回來檢查球衣是否掛在那。」柯瑞會後也再向勇士球迷喊話，「這是令人難以置信的一天，慶祝上季拿到總冠軍，希望能帶另一座冠軍杯回來這裡。」

歐新社
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勇士 Stephen Curry

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