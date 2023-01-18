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NBA／傳拒絕爵士續約方案 克拉克森澄清未開始溝通

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
克拉克森(中)今夏握有球員選項。 美聯社
克拉克森(中)今夏握有球員選項。 美聯社

先前知名記者史坦（Marc Stein）曾報導爵士後衛克拉克森（Jordan Clarkson）拒絕了球團所提出的提前報價合約方案。不過，克拉克森近日接受採訪時卻是澄清了這個爆料。

「我和我的團隊暫時還沒有就續約問題和球隊進行溝通，如果續約談判開始，我很願意留在這裡繼續和隊友並肩作戰。」克拉克森說。

克拉克森是在2020年簽下4年5200萬美元的合約，本季年薪為1300萬美元，他在2023-24年賽季握有球員選項。倘若他沒有執行球員選項，那麼他將有資格與爵士簽下4年7200萬美元的合約，或者直接投入自由市場。

「我無法預測那麼遙遠的未來，就目前而言，我認為還沒有太多相關的討論。」克拉克森說。

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