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NBA／AD最快2月歸來 湖人簽「表弟」應急禁區？
湖人雖在今日終止3連敗，不過仍積極在自由市場補強，湖人最近以10日約簽下布朗（Sterling Brown），上週五也試訓了兩位長人中鋒雷納德（Meyers Leonard）和「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins），有望看到兩位的加盟。
試訓後，教頭漢姆（Darvin Ham）給予兩人正面的評價「他們看起來都很棒。」不過語帶保留表示：「我們是否能夠對他們做點什麼是另一回事，但我們一直在努力在不同的情況下試一試。」
根據美媒透露目前湖人當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）傷癒歸來最快可能也要2月初。因此雷納德和卡珍斯或許可解湖人禁區的燃眉之急，不過最後是否會和他們簽下10日約，漢姆則回覆待球團盡職報告「讓我們拭目以待」。
32歲的卡珍斯曾是NBA中鋒大將，在國王效力6個賽季後轉戰鵜鶘，打出了生涯年，然而卻在巔峰時傳出傷情，先是阿基里斯腱斷裂，後又有左腳股四頭肌撕裂、前十字韌帶撕裂，復出後不如過去身手，便開始在NBA各隊流浪，曾謠傳將來台打球，不過目前還是在NBA尋找新東家。
雷納德過去效力熱火時，在電玩直播中口出不當言詞，有歧視猶太人之嫌，當時被判5萬美元罰款，且1周時間不得參與球隊事務，不過那年他也因肩部、腳踝手術關係提前賽季報銷，上一次出現在場上已經是2021年1月。
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