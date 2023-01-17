快訊

第2波高階警官人事案曝光！158人大風吹 涉88會館全拔官

春節連假迎冷氣團！小年夜降雨熱區出爐 「這日」回暖喜出遊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／AD最快2月歸來 湖人簽「表弟」應急禁區？

聯合新聞網／ 綜合報導
「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins）有望以10日約補強湖人禁區戰力。 歐新社資料照
「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins）有望以10日約補強湖人禁區戰力。 歐新社資料照

湖人雖在今日終止3連敗，不過仍積極在自由市場補強，湖人最近以10日約簽下布朗（Sterling Brown），上週五也試訓了兩位長人中鋒雷納德（Meyers Leonard）和「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins），有望看到兩位的加盟。

試訓後，教頭漢姆（Darvin Ham）給予兩人正面的評價「他們看起來都很棒。」不過語帶保留表示：「我們是否能夠對他們做點什麼是另一回事，但我們一直在努力在不同的情況下試一試。」

根據美媒透露目前湖人當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）傷癒歸來最快可能也要2月初。因此雷納德和卡珍斯或許可解湖人禁區的燃眉之急，不過最後是否會和他們簽下10日約，漢姆則回覆待球團盡職報告「讓我們拭目以待」。

32歲的卡珍斯曾是NBA中鋒大將，在國王效力6個賽季後轉戰鵜鶘，打出了生涯年，然而卻在巔峰時傳出傷情，先是阿基里斯腱斷裂，後又有左腳股四頭肌撕裂、前十字韌帶撕裂，復出後不如過去身手，便開始在NBA各隊流浪，曾謠傳將來台打球，不過目前還是在NBA尋找新東家。

雷納德過去效力熱火時，在電玩直播中口出不當言詞，有歧視猶太人之嫌，當時被判5萬美元罰款，且1周時間不得參與球隊事務，不過那年他也因肩部、腳踝手術關係提前賽季報銷，上一次出現在場上已經是2021年1月。

相關新聞

NBA／柯瑞魅力客隊球迷也難擋 柯爾：他就像現代喬丹

在球隊勝率低於5成的情況下，柯瑞（Stephen Curry）今天展現球星價值，面對巫師狂飆41分，包括第四節關鍵的12分，帶領勇士擺脫對手糾纏，搶下難得的客場勝利。柯瑞的強勢表現甚至也折服了華盛頓主

NBA／球迷場邊叫囂反成助攻 格林末節爆發：只想讓他閉嘴

勇士今日作客巫師主場，不料場邊球迷不斷在噴垃圾話，還嗆聲勇士大前鋒格林（Draymond Green）「你以為你是名人堂球員了嗎？」格林卻因此在第四節大爆發，終場勇士以127比118擊敗巫師。

NBA／挑戰30隊40分大滿貫 詹皇僅剩快艇未攻破

昨晚和76人廝殺35分鐘的詹姆斯（LeBron James），今天「背靠背」面對火箭依然神勇奮戰36分鐘，全場26投16中包括命中5記三分球、12罰11中，狂飆48分9助攻8籃板，創下賽季個人得分新高

NBA／不滿裁判關鍵判決遺憾輸球 詹姆斯發文怒批

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）日前在社群上大發苦水，原因是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在最後一波進攻時，疑被76人中鋒安比德（Joel Embiid）拉手，但裁判

NBA／AD最快2月歸來 湖人簽「表弟」應急禁區？

湖人雖在今日終止3連敗，不過仍積極在自由市場補強，湖人最近以10日約簽下布朗（Sterling Brown），上週五也試訓了兩位長人中鋒雷納德（Meyers Leonard）和「表弟」卡珍斯（DeMa

NBA／不願因小失大斷送賽季 籃網謹慎評估杜蘭特傷勢

杜蘭特（Kevin Durant）因右膝內側副韌帶扭傷被預估至少要缺席3到4週的時間，儘管部分媒體樂觀認為他有望在2月19日全明星賽前回歸球場，但具體能否出征現階段還是未知數。 對此，籃網總教練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。