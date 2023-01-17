NBA／球迷場邊叫囂反成助攻 格林末節爆發：只想讓他閉嘴

勇士今日作客巫師主場，不料場邊球迷不斷在噴垃圾話，還嗆聲勇士大前鋒格林（Draymond Green）「你以為你是名人堂球員了嗎？」格林卻因此在第四節大爆發，終場勇士以127比118擊敗巫師。

勇士本場比賽在賽事後段逆襲，第四節一度落後巫師8分，不過在格林2顆三分球的帶動下，打出一波27比8的攻勢，最後以127比118，9分差擊敗巫師。

格林在末節時獨攬11分，爆發的原因來自巫師球迷的垃圾話，根據格林表示，整場比賽都一直聽到他不斷在挑釁他，其中還說出「你以為你是名人堂球員了嗎？」格林當時也以「你最好不要再這樣說了」回覆。

後來那位球迷仍舊大聲喧嘩，場上球員和板凳教練都聽得到，格林收到讓他閉嘴的任務，賽後格林表示：「我本來一無所有，但因為他有了好表現，非常感謝。」格林成功用表現使那位球迷離開後，攻下全場最高41分的柯瑞（Stephen Curry）則打趣說：「他提早離開了，讓我很失望」。