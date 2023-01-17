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NBA／柯瑞魅力客隊球迷也難擋 柯爾：他就像現代喬丹

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞展現超級球星價值。 路透社
柯瑞展現超級球星價值。 路透社

在球隊勝率低於5成的情況下，柯瑞（Stephen Curry）今天展現球星價值，面對巫師狂飆41分，包括第四節關鍵的12分，帶領勇士擺脫對手糾纏，搶下難得的客場勝利。柯瑞的強勢表現甚至也折服了華盛頓主場球迷。

「柯瑞就像是現代的喬丹（Michael Jordan），」曾隨公牛完成3連霸的勇士主帥柯爾（Steve Kerr）讚嘆道，「當年公牛比賽時，至少半個球館的球迷都穿著紅色23號球衣，現在球館裡有一半的球迷都穿著藍黃色的30號球衣。柯瑞本身的意義已經超越了比賽，他引爆了人們的情感。我認為這是因為他在比賽中的表現如此令人敬畏，無論我們走到哪裡，都會有人為他歡呼，迫不及待地想看他的表演。」

對於柯爾的說法，柯瑞則表示：「這很特別。我認為不管什麼時候，當你踏上球場，你能感受到那種能量，我不認為那是理所當然的。」

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