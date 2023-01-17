NBA／太陽戰績直線狂跌 巴克利憂：球隊處崩潰邊緣

在客場以30分之差慘敗給灰熊後，太陽又吞下3連敗，從12月到現在，24場比賽中僅拿到6勝18敗的成績，排名也從一度西區龍頭，狂跌到如今西區第12名。

這對前年闖進總冠軍賽、上季還創下隊史最佳64勝的太陽來說，今年賽季的頹勢來得令人措手不及。最主要原因除了季前補強不足，艾頓（Deandre Ayton）的續約問題和克勞德（Jae Crowder）的交易難題造成內部不安也是關鍵，最重要的是保羅（Chris Paul）和布克（Devin Booker）的傷病狀況，也讓球隊頓失進攻發動機和頭號得分悍將。

特別是在布克宣告進入傷兵名單後，太陽表現開始直線下滑。數據顯示，當布克在場時，太陽取得18勝11敗的成績，而在他缺席的16場比賽中，只取得3勝13敗。

昔日效力太陽的傳奇名將巴克利（Charles Barkley）在講評時就表達了對於太陽前景的憂慮。

「太陽已經處於崩潰邊緣了。首先，我認為他們不喜歡彼此，一旦你失去這種信任，你就無法重新找回了。對一個目標奪勝的團隊，球員之間必須緊密連結。我認為他們球隊內部已經有麻煩了，這大概是從克勞德事件開始。對於太陽的前景我感到很擔憂，保羅和布克目前都無法上場，球員之間也失去聯繫。過去幾年球隊所建立起來的東西，今天都看不到了。」巴克利說。