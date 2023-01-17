NBA／挑戰30隊40分大滿貫 詹皇僅剩快艇未攻破

昨晚和76人廝殺35分鐘的詹姆斯（LeBron James），今天「背靠背」面對火箭依然神勇奮戰36分鐘，全場26投16中包括命中5記三分球、12罰11中，狂飆48分9助攻8籃板，創下賽季個人得分新高，並且帶領湖人結束3連敗。

這是詹姆斯生涯首度對火箭拿到至少40分，目前全聯盟30支球隊中，僅剩對戰快艇還沒突破40分，就能成為史上首位對30支球隊的40分大滿貫。詹姆斯過往對快艇最多拿下39分。

LeBron dropped a season-high in the Lakers W.



48 points

8 rebounds

9 assists

5 threes



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另一方面，詹姆斯在35歲之後已經累積5場至少45分，高居史上第一，喬丹排名居次，累積3場。

由於火箭在比賽後段的強力進逼，迫使詹姆斯幾乎打滿整個第四節，不過連兩天出賽未見疲態的他，卻是在這一節豪取20分，確保了湖人勝利到手。根據統計，詹姆斯本季在第四節總得分來到304分，居聯盟第一。

自從過了38歲生日，詹姆斯彷彿「返老還童」，場均可以飆出37分9.7籃板8.6助攻，展現驚人的身體狀態。

目前詹姆斯生涯總得分累積38072，距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄還差315分。