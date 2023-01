NBA／詹姆斯狂轟賽季新高48分 湖人送火箭11連敗

儘管不滿對76人之戰的最後判決,但面對今天「背靠背」迎戰火箭的比賽,詹姆斯(LeBron James)仍舊重整情緒,全場26投16中包括命中5記三分球、12罰11中,狂轟賽季個人得分新高48分,外加9助攻8籃板,率領湖人擋住對手的反撲,以140比132勝出,結束近期的3連敗。

這是詹姆斯本季第3次至少拿到40分,先前最高是對老鷹的47分。湖人此役雖然大半時間都維持領先優勢,一度贏到16分,但火箭第三節後段和第四節中分別上演強力反擊,多次將差距縮小到個位數,詹姆斯第四節獨拿20分,成功捍衛主場勝利。

以衛斯特布魯克(Russell Westbrook)為首的替補群表現出色,衛斯特布魯克拿下24分5籃板4助攻,納恩(Kendrick Nunn)15分,加伯利耶(Wenyen Gabriel)14分9籃板。

火箭在比賽中多次試圖追上比分,但始終無法壓過對手,加上第四節擋不住詹姆斯的發揮,只能苦吞11連敗。

森根(Alperen Sengun)得到33分15籃板6助攻,格林(Jalen Green)23分5籃板3助攻,葛登(Eric Gordon)19分8助攻,馬丁(KJ Martin Jr.)17分7籃板2阻攻,史密斯(Jabari Smith)14分4籃板4助攻。

