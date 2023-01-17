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NBA／詹姆斯狂轟賽季新高48分 湖人送火箭11連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯狂轟賽季新高48分。 美聯社
詹姆斯狂轟賽季新高48分。 美聯社

儘管不滿對76人之戰的最後判決，但面對今天「背靠背」迎戰火箭的比賽，詹姆斯（LeBron James）仍舊重整情緒，全場26投16中包括命中5記三分球、12罰11中，狂轟賽季個人得分新高48分，外加9助攻8籃板，率領湖人擋住對手的反撲，以140比132勝出，結束近期的3連敗。

這是詹姆斯本季第3次至少拿到40分，先前最高是對老鷹的47分。湖人此役雖然大半時間都維持領先優勢，一度贏到16分，但火箭第三節後段和第四節中分別上演強力反擊，多次將差距縮小到個位數，詹姆斯第四節獨拿20分，成功捍衛主場勝利。

以衛斯特布魯克（Russell Westbrook）為首的替補群表現出色，衛斯特布魯克拿下24分5籃板4助攻，納恩（Kendrick Nunn）15分，加伯利耶（Wenyen Gabriel）14分9籃板。

火箭在比賽中多次試圖追上比分，但始終無法壓過對手，加上第四節擋不住詹姆斯的發揮，只能苦吞11連敗。

森根（Alperen Sengun）得到33分15籃板6助攻，格林（Jalen Green）23分5籃板3助攻，葛登（Eric Gordon）19分8助攻，馬丁（KJ Martin Jr.）17分7籃板2阻攻，史密斯（Jabari Smith）14分4籃板4助攻。

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