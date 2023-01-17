NBA／愛德華累積500顆三分球 創史上最年輕紀錄

在灰狼以1分之差主場飲恨的比賽中，愛德華（Anthony Edwards）卻是達成一項空前成就，以21歲又165天的年齡，成為史上最年輕命中500顆三分球的球員。

除了年齡外，進入生涯第3年的愛德華只用了189場比賽就累積500顆三分球，比赫洛（Tyler Herro）的208場還要少了許多，寫下使用場次最少就達到500顆三分球的紀錄。

That's the 500th career 3-pointer for Anthony Edwards!#RaisedByWolves pic.twitter.com/xr2JXN6F45 — Bally Sports North (@BallySportsNOR) January 16, 2023

愛德華此戰拿下29分5助攻4籃板3抄截，不過他在最後時刻球隊落後1分之際雖然操刀執行進攻，卻把球交給了三分底線的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）。可惜，麥克丹尼爾斯未能命中逆轉球。

「芬奇（Chris Finch）為我設計了一個很好的戰術，當時是有空間的。我看到底角的麥克丹尼爾斯處於空檔。他能命中那一球。」

愛德華說：「我看到他整天都在苦練那樣的投籃。如果還有機會可以把球傳給他，我還是會那樣做。」