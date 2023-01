NBA／愛德華累積500顆三分球 創史上最年輕紀錄

在灰狼以1分之差主場飲恨的比賽中,愛德華(Anthony Edwards)卻是達成一項空前成就,以21歲又165天的年齡,成為史上最年輕命中500顆三分球的球員。

除了年齡外,進入生涯第3年的愛德華只用了189場比賽就累積500顆三分球,比赫洛(Tyler Herro)的208場還要少了許多,寫下使用場次最少就達到500顆三分球的紀錄。

That's the 500th career 3-pointer for Anthony Edwards!#RaisedByWolves pic.twitter.com/xr2JXN6F45