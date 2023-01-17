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NBA／沒得50分沒人記得 泰托姆飆破綠衫軍傳奇紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆超越隊史傳奇「大鳥」柏德，成為「綠衫軍」隊史完成最多次單場至少50分的球員。 美聯社
泰托姆超越隊史傳奇「大鳥」柏德，成為「綠衫軍」隊史完成最多次單場至少50分的球員。 美聯社

比賽最後一分鐘，塞爾維亞當家球星泰托姆（Jayson Tatum）已經攻下48分，最後38秒他的三分出手破網，締造生涯第6場得分超過50分紀錄，除率隊以130：118擊敗黃蜂隊，更超越「大鳥」柏德（Larry Bird），成為「綠衫軍」隊史完成最多次單場至少50分的球員。

這是泰托姆生涯第5度單場轟破50分，超越柏德的4次，他笑說：「距離上次拿超過50分已經有段時間了，所以我需要這一場。」

本季打出MVP身手的泰托姆，2020到21球季2度轟破50分，包括生涯最高60分，上季他也有過單場51分和54分演出，今天是他本季首度單場至少攻進50分，獲得球迷「MVP」歡呼聲。

泰托姆分享說，前NBA球星克勞佛（Jamal Crawford）在自己本季對戰熱火隊時拒絕最後出手，讓得分停在49分後曾傳訊息給他，內容是「如果你接近50分，沒人會記得時間和得分，他們只會報導你是否拿到50分」，這段話他記在心中，「克勞佛告訴我，如果你已經接近50分了，就去達到。」

塞爾蒂克總教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）笑說：「他讓我看起來是名更好的教練。」他補充說，喜歡泰托姆在被針對時的各種反應和表現，不僅有投籃，還可以運球、切入，在個人出色發揮和團隊合作下拿到51分。

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