NBA／不滿裁判關鍵判決遺憾輸球 詹姆斯發文怒批

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）日前在社群上大發苦水，原因是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在最後一波進攻時，疑被76人中鋒安比德（Joel Embiid）拉手，但裁判沒有給犯規，這個關鍵判決讓湖人以112：113一分之差惜敗76人，苦吞3連敗。

昨（16）日湖人面對到76人的比賽，詹姆斯完成生涯總得分超越38000分，成為NBA史上第2人。不過這個該慶祝的紀錄之夜，詹姆斯卻不開心，因為他認為最後一波進攻時，裁判該給的犯規卻沒給，導致湖人輸球，氣到在推特上發文質疑。

詹姆斯先是分享他人推文「NBA連續兩天改變他們對規則的解釋，並且告訴球迷『相信他們』，而非自己眼睛所看到的。這何嘗不是一樁巨大的醜聞呢？」後來他也寫下：「整整一年，他們（指裁判）都告訴我沒有看到、沒有犯規，這真的很沒意義，真令人沮喪！」不過最後仍不忘鼓勵團隊「無論如何繼續加油。」

And all year they keep telling me to my face on the court, “I didn’t see it” or “It wasn’t a foul”. It’s not making sense to me seriously! Frustrating as hell man! Anyways keep going Squad! 💜💛👑 https://t.co/tsrlXtJjuO — LeBron James (@KingJames) 2023年1月16日

針對這個判決，賽後衛斯特布魯克受訪表示「我試著舉起手來，但我無法舉手投籃，因為安比德正在抓住它。」並向記者展示畫面截圖。不過安比德則不認為他有犯規：「雙方都有肢體接觸，你也可以吹判另一邊，這是雙向的。」