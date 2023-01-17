NBA／勇士逆襲擊敗巫師 柯瑞盛讚格林、波爾表現
金州勇士今天靠柯瑞（Stephen Curry）轟下全場最高41分，以127比118擊敗地主華盛頓巫師，這是他生涯第67次單場得分突破40大關。
勇士在第四節一度以98比106落後巫師，格林（Draymond Green）連飆兩記三分彈，帶起勇士反撲氣焰，以一波27比8的攻勢關門，最後拿下勝利。
勇士此役贏球，戰績22勝22敗，勝率剛好達到5成，在西區排名第7。
柯瑞說：「格林在第四節的表現太不可思議了，而波爾（Jordan Poole）則讓我們在上半場保有生機。」
他說：「總括來說，我們只是在比賽最後階段較為鎮定，多些智慧好好完成比賽，而不是在第四節驚慌失措。」
格林此役有17分、10助攻、6籃板、3抄截的全方面演出，波爾則攻下勇士次高的32分。
巫師的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天攻下全隊最高32分，莫里斯（Monte Morris）有17分、10助攻的表現，庫茲瑪（Kyle Kuzma）則交出16分、11籃板的雙十成績單。
去年拿下NBA總冠軍的勇士此行還有另一項任務，就是造訪白宮，接受美國總統拜登接見。
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