NBA／莫蘭特、貝恩合砍57分 灰熊痛宰太陽奪10連勝

面對傷兵滿營、狀態跌落谷底的太陽,氣勢正旺的灰熊打來不費吹灰之力,莫蘭特(Ja Morant)只打三節就攻下29分7助攻,貝恩(Desmond Bane)12投10中高效率拿下28分6助攻,灰熊從第二節逐漸掌控局面,下半場完全摧毀對手防線,一度領先達36分,最終以136比106輕鬆過關。

灰熊豪取10連勝,是目前聯盟延續最久的連勝表現,同時也跟隨金塊腳步,成為西區第2支拿到30勝的球隊;之後灰熊將會在主場迎戰騎士,有機會追平上季所創下的隊史最佳11連勝紀錄。

10 straight W's



The @memgrizz hold the longest winning streak in the NBA. pic.twitter.com/ttDGrU2gS8