NBA／哈勒戴挺身助公鹿逆轉溜馬 波提斯讚：球星價值

在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）持續缺席的情況下，哈勒戴（Jrue Holiday）挺身而出，以19投13中的高效率轟進賽季新高35分，外加11助攻4籃板2抄截，其中他在第四節獨拿11分，帶動公鹿單節殺出39比21的猛烈攻勢，一口氣輾過溜馬，最終便以132比119逆轉勝出。

公鹿艱辛中止2連敗，排名仍居東區第3但和籃網已無勝差；而同樣少了核心後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的溜馬，近期則是陷入亂流，吞下4連敗，排名跌落到東區第8。

「哈勒戴在下半場統治了比賽，助攻、防守，他做到了一切。他把球隊扛在肩上，打出一場非常出色的比賽。」公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）說。

麥克康奈爾（T.J. McConnell）攻下生涯新高29分，其中25分出現在上半場，重新歸隊的透納則是繳出30分8籃板，在兩人的帶領之下，溜馬前兩節展現旺盛火力，取得76比65的領先優勢。

不過公鹿下半場加強防守後，迫使團隊命中率超過6成的溜馬大幅跌到僅有39.5%；哈勒戴下半場獨拿21分，搭配全隊轟進23顆三分球，打出67比43的絕對優勢，上演一場逆轉秀。

「我認為我們已經讓他們慢下來。他們控制了上半場的局勢，就像勇士做的那樣，也像火箭以前的進攻模式。他們跑得很快，不斷投三分球。他們幾乎同時得到了三分外線長射和籃下得分。」哈勒戴說。

波提斯（Bobby Portis）獲得21分11籃板4助攻，洛培茲（Brook Lopez）19分6籃板，艾倫（Grayson Allen）得到17分5籃板4助攻2抄截，諾拉（Jordan Nwora）14分。

波提斯賽後也稱讚了哈勒戴的強勢演出，並表示他值得入選全明星賽。「接管比賽，把主動權牢牢掌握在自己手裡，這就是球星該做的。我認為哈勒戴每晚都為我們這樣做。」