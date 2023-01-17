NBA／泰托姆生涯第5次突破50分 超越「大鳥」柏德

波士頓塞爾蒂克今天在客場迎戰夏洛特黃蜂，陣中前鋒泰托姆（Jayson Tatum）火力全開狂砍51分，率領球隊以130比118擊敗黃蜂，塞爾蒂克也取得7連勝。

塞爾蒂克14日的比賽同樣對上黃蜂，當時泰托姆砍進33分，今天他再次繳出優異表現。

泰托姆是在終場前不到1分鐘投進一顆三分球，拿下單場第51分，黃蜂主場光譜中心（SpectrumCenter）的球迷也報以熱烈歡呼聲。

JAYSON TATUM 51 PIECE ‼️



HE DROPPED 18 PTS IN Q4 pic.twitter.com/dinmve9N8T — NBA (@NBA) January 16, 2023

泰托姆全場23投15中，其中投進7顆三分球，還貢獻9籃板、5助攻。

這是泰托姆NBA生涯第5次單場拿下至少50分，超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird），成為綠衫軍隊史完成最多次單場50分的球員；泰托姆的個人單場最高得分紀錄，是2021年迎戰馬刺時奪得60分。

塞爾蒂克目前例行賽戰績來到33勝12敗，暫居全聯盟龍頭。