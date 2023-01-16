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NBA／沙波尼斯連20場雙十演出 持續刷新國王紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯持續用雙十寫日記。 路透社
沙波尼斯持續用雙十寫日記。 路透社

接連面對聯盟後段班球隊魔術、火箭和馬刺，國王充分把握住進補的機會，隨著今天以132比119力退馬刺，國王取得4連勝。國王戰績提升到24勝18敗，排名西區第4。

值得一提的是，國王已經連續5場比賽至少都轟進130分，寫下史上第3長連續場次破130分的紀錄。1988年的金塊曾經連7場破40分，而1967年的76人則有過連6場破130分。也意味著近34年來，只有國王打出這種無差別飆分秀。

「對我們來說，我們要繼續提升防守，表現要更加穩定。」國王總教練布朗（Mike Brown）說。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）上半場就達成雙十，這是他本季第7次有如此表現。整場比賽，沙波尼斯拿到18分18籃板8助攻，連續20場雙十表現，持續刷新國王隊史紀錄。

巴恩斯（Harrison Barnes）獲得全場最高29分，福克斯（De'Aaron Fox）進帳23分，替補的米契爾（Davion Mitchell）也有19分。

馬刺陣中3人得分超過20分。伯爾特（Jakob Poeltl）拿到23分7籃板，強森（Keldon Johnson）20分7籃板，理查森（Josh Richardson）21分。

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