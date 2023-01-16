NBA／里拉德狂轟40分 唐西奇休兵獨行俠第四節潰敗

昨晚飆進36分10助攻5籃板的里拉德（Damian Lillard），表現可說是力壓年度MVP熱門候選唐西奇（Luka Doncic），今天雙方再度交手，唐西奇因腳踝痠痛選擇休兵，里拉德則是進一步提升火力，全場17投10中包括16罰全中，狂轟40分6助攻3籃板，率領拓荒者在第四節擊潰獨行俠防線，以140比123連續取得對戰勝利。

這是里拉德生涯第45場突破40分，追平麥格瑞迪（Tracy McGrady），並列史上第22名；此外，里拉德在最近5場比賽中一共拿到190分，成為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇和安比德（Joel Embiid）之後本季第4位有如此表現的球員。

Damian Lillard was on fire in a @trailblazers W tonight 🔥



⌚️ 40 PTS

⌚️ 6 AST

⌚️ 59% FG

⌚️ 54.6 FPTS#RipCity pic.twitter.com/HnbwBNbbNu — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 16, 2023

「昨晚我們贏得一場非常棒的勝利。想要兩次擊敗同一支球隊總是很艱難。他們是有一些人缺席，但無論誰上場，我們仍然必須保持冷靜的態度。」里拉德說。

雖然沒有唐西奇坐鎮，但獨行俠前三節在伍德（Christian Wood）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）合拿43分的帶動下，戰況持續僵持著，僅落後拓荒者3分；不過里拉德第四節全面爆發獨拿16分，諾基奇（Jusuf Nurkic）也補上12分，拓荒者末節豪取42分，一度將比分擴大到26分差，也把獨行俠推向深淵。

拓荒者全隊4人得分超過20分，諾基奇20分4籃板4助攻，葛蘭特（Jerami Grant）20分4籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）20分4籃板4助攻。獨行俠陣中也有3人破20分，丁威迪獲得28分9助攻，伍德23分16籃板，哈迪（Jaden Hardy）25分。