快訊

台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

NBA／里拉德狂轟40分 唐西奇休兵獨行俠第四節潰敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德近況甚佳。 美聯社
里拉德近況甚佳。 美聯社

昨晚飆進36分10助攻5籃板的里拉德（Damian Lillard），表現可說是力壓年度MVP熱門候選唐西奇（Luka Doncic），今天雙方再度交手，唐西奇因腳踝痠痛選擇休兵，里拉德則是進一步提升火力，全場17投10中包括16罰全中，狂轟40分6助攻3籃板，率領拓荒者在第四節擊潰獨行俠防線，以140比123連續取得對戰勝利。

這是里拉德生涯第45場突破40分，追平麥格瑞迪（Tracy McGrady），並列史上第22名；此外，里拉德在最近5場比賽中一共拿到190分，成為安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇和安比德（Joel Embiid）之後本季第4位有如此表現的球員。

「昨晚我們贏得一場非常棒的勝利。想要兩次擊敗同一支球隊總是很艱難。他們是有一些人缺席，但無論誰上場，我們仍然必須保持冷靜的態度。」里拉德說。

雖然沒有唐西奇坐鎮，但獨行俠前三節在伍德（Christian Wood）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）合拿43分的帶動下，戰況持續僵持著，僅落後拓荒者3分；不過里拉德第四節全面爆發獨拿16分，諾基奇（Jusuf Nurkic）也補上12分，拓荒者末節豪取42分，一度將比分擴大到26分差，也把獨行俠推向深淵。

拓荒者全隊4人得分超過20分，諾基奇20分4籃板4助攻，葛蘭特（Jerami Grant）20分4籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）20分4籃板4助攻。獨行俠陣中也有3人破20分，丁威迪獲得28分9助攻，伍德23分16籃板，哈迪（Jaden Hardy）25分。

相關新聞

NBA／詹姆斯正式突破38000分 史上第2人達標

在今天對76人比賽之前，詹姆斯（LeBron James）生涯總得分已經累積37989分，他在首節就火力全開獨拿16分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位總得分突破380

NBA／詹姆斯得分「里程悲」 安比德關鍵跳投助76人險勝

昨天才在客場靠著安比德（Joel Embiid）的關鍵一擊，以1分之差險勝爵士的76人，今天馬不停蹄趕往洛杉磯作戰；在「背靠背」舟車勞頓的情況下，安比德再度發飆，獨拿35分11籃板4助攻，並且在最後時

NBA／是否能在勇士打到退休？ 格林：有不祥的預感

勇士大前鋒格林（Draymond Green）在本賽季後結束後合約將是球員選項，對於明年球季的動向，格林坦言「了解NBA商業模式的運作，也接受它」，因此對於是否續留勇士有「不祥的預感」。 格林在

NBA／約柯奇大三元拆穿魔術 致命三分球助金塊6連勝

前一場對快艇休兵的約柯奇（Nikola Jokic），今天重出江湖隨即展現MVP身價！ 約柯奇全場11投8中攻下17分14助攻10籃板2抄截，完成本季第12次大三元，生涯累積88次，更重要的是他

NBA／佛西維奇43分平生涯紀錄 公牛中止對勇士11連敗

在德羅展（DeMar DeRozan）掛免戰牌的情況下，佛西維奇（Nikola Vucevic）挺身而出豪取43分13籃板4助攻4抄截，追平生涯得分紀錄，搭配拉文（Zach LaVine）的27分9籃

NBA／藍道狂轟42分15籃板 名將尤恩後尼克隊史首見

進入2023年後，紐約尼克展現絕佳狀態，今天作客底特律，藍道（Julius Randle）大發神威，全場24投15中包括4記三分球，狂轟42分15籃板4助攻，帶領球隊以117比104擊退活塞，取得對戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。