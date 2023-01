NBA／里拉德狂轟40分 唐西奇休兵獨行俠第四節潰敗

昨晚飆進36分10助攻5籃板的里拉德(Damian Lillard),表現可說是力壓年度MVP熱門候選唐西奇(Luka Doncic),今天雙方再度交手,唐西奇因腳踝痠痛選擇休兵,里拉德則是進一步提升火力,全場17投10中包括16罰全中,狂轟40分6助攻3籃板,率領拓荒者在第四節擊潰獨行俠防線,以140比123連續取得對戰勝利。

這是里拉德生涯第45場突破40分,追平麥格瑞迪(Tracy McGrady),並列史上第22名;此外,里拉德在最近5場比賽中一共拿到190分,成為安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、唐西奇和安比德(Joel Embiid)之後本季第4位有如此表現的球員。

Damian Lillard was on fire in a @trailblazers W tonight 🔥



⌚️ 40 PTS

⌚️ 6 AST

⌚️ 59% FG

⌚️ 54.6 FPTS