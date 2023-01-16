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中職／3年約保證前2年總教練 領隊澄清非「單吊」洪總

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者侯永全／攝影

洪一中確定出任台鋼雄鷹隊總教練，外界認為這是答案已知的送分題，球迷笑稱「單吊紅中」，領隊劉東洋對此澄清，確實還有其他考慮人選。

洪一中結束與富邦悍將隊的合約後，與雄鷹團隊碰面3次談妥合作，「三顧茅廬」的腳本成真，劉東洋笑答只是巧合，「前後剛好碰面三次。」

洪一中與雄鷹簽下3年合約，細節不透露，劉東洋提到並非3年都一定是總教練，「每個階段賦予洪總的任務不太一樣，這三年合約是有針對球隊需求做內容調整，細節不方便公布，但至少前兩年是總教練。」

雄鷹從成軍以來，教練團陸續到位，但總教練一直遲未公布，外界認為就是在等洪一中「自由」，這是一道只有1個選項的選擇題。被問到是否真的有考慮過其他人選，劉東洋說：「有啊！外籍的，但現在也沒了就不便透露。」

雄鷹教練團是否再有其他補強，劉東洋表示，「等洪總投入球隊後，確認他的需求，哪些部門若還需要延攬外籍教練，會全力配合。」

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