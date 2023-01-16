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NBA／詹姆斯總得分破38000分 持續追逐賈霸紀錄

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯再創得分里程碑。 美聯社
詹姆斯再創得分里程碑。 美聯社

洛杉磯湖人主力球星詹姆斯（LeBron James）生涯總得分今天正式突破38000分，成為NBA史上第2位達成這項里程碑的球員，預估不久後就能擠下賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）躍居史上。

路透社報導，征戰NBA已20個賽季的詹姆斯今天率湖人在主場迎戰東區強權費城76人，賽前僅差11分就能達到38000分里程碑，手感火熱的他首節前7分鐘便砍下12分。

詹姆斯第一節9投8中攻下16分，靠一記中距離跳投讓生涯總得分突破38000分大關，湖人球迷在之後的暫停休息時為他熱烈鼓掌，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也笑著擁抱他以示慶祝。

已經38歲的詹姆斯本季場均繳出29分，可望在未來幾週打破前湖人傳奇中鋒賈霸所締聯盟史上第一的生涯38387分紀錄。

美聯社報導，詹姆斯今天雖繳出35分10助攻8籃板的準大三元表現，無奈安比德（Joel Embiid）再度發威，獨拿35分11籃板4助攻，率隊113比112險勝湖人，讓湖人5連勝後吞下3連敗。

在安比德的防守下，湖人球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）未能在最後一波進攻讀秒階段投籃或傳球，讓76人得以保住勝利。

衛斯特布魯克此役攻下20分14籃板11助攻，生涯第198次大三元，也是本季第4次從板凳出發繳出大三元成績。隊友加伯利耶（Wenyen Gabriel）砍下14分，布朗（Troy Brown Jr）繳出13分。

哈登（James Harden）為76人貢獻24分13助攻，隊友馬克西（Tyrese Maxey）進帳16分，哈里斯（TobiasHarris）則有15分的表現，76人本季對戰湖人完成橫掃，也是對湖人6連勝。

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