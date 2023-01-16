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NBA／詹姆斯得分「里程悲」 安比德關鍵跳投助76人險勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德連兩天上演關鍵進球。 路透社
安比德連兩天上演關鍵進球。 路透社

昨天才在客場靠著安比德（Joel Embiid）的關鍵一擊，以1分之差險勝爵士的76人，今天馬不停蹄趕往洛杉磯作戰；在「背靠背」舟車勞頓的情況下，安比德再度發飆，獨拿35分11籃板4助攻，並且在最後時刻又是一記中距離跳投，讓球隊取得重要領先優勢，最終76人又以113比112驚險擊敗湖人，收下2連勝。

加上這場比賽在內，76人最近19場比賽拿下15勝，戰績提升到27勝16敗，排名擠下騎士，挺進到東區第4。

哈登（James Harden）此役15投9中拿下24分13助攻7籃板，哈里斯（Tobias Harris）15分5籃板3助攻3阻攻，馬克西（Tyrese Maxey）16分。

雙方這場比賽可說是一路糾纏，最大領先分差都未超過8分，到了最後時刻兩邊都有機會贏得勝利，而76人掌握住機會；尼恩（Georges Niang）的重要三分球加上安比德的跳投，這兩波進攻讓76人取得4分超前。布朗（Troy Brown Jr.）馬上回敬一球，隨後安比德出手未中，湖人最後一擊機會給了衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

然而，衛斯特布魯克持球在尋求單打時未能找到有利機會，硬是突破的結果反而是被尼恩賞了一鍋，也斷送了球隊逆轉的一絲可能性。湖人在歷經5連勝之後，近期卻是連吞3敗。

詹姆斯（LeBron James）23投15中仍舊維持高效率，拿下35分10助攻8籃板，他的生涯總得分來到38024分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位突破38000分的球員。目前詹姆斯距離賈霸的總得分還差363分，以他的場均得分來推算，大概還需13場比賽就能超越。

衛斯特布魯克替補貢獻20分14籃板11助攻，這是他本季第4次大三元，生涯累積198次。布朗13分，加伯利耶（Wenyen Gabriel）14分，布萊恩（Thomas Bryant）10分3籃板。

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