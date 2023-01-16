NBA／約柯奇大三元拆穿魔術 致命三分球助金塊6連勝

前一場對快艇休兵的約柯奇（Nikola Jokic），今天重出江湖隨即展現MVP身價！

約柯奇全場11投8中攻下17分14助攻10籃板2抄截，完成本季第12次大三元，生涯累積88次，更重要的是他在比賽剩下0.2秒時，以一記後撤步在弧頂轟進突破雙方平手僵局的致勝三分球，帶領金塊以119比116驚險拆穿魔術。

在約柯奇命中這記關鍵三分球之後，金塊主場「MVP」呼聲響徹雲霄。而金塊也藉此拿下6連勝，在西區領先灰熊0.5場勝差。

金塊此戰上半場靠著多點開花的流暢攻勢，繳出超過6成以上的投籃命中率，取得15分領先優勢。眼看要在主場輕鬆過關，沒想到金塊在第三節後段遭遇到魔術的強力反撲，雙方差距縮小到僅有6分差。

挾著這股追分氣勢，小寶兒（Bol Bol）第四節面對前東家絲毫不手軟，個人獨拿9分，帶動魔術多次超前比分，兩隊戰況也呈現膠著狀態，糾纏到最後時刻形成116比116的平手局面。金塊靠著約柯奇石破天驚的一擊，避免了進入延長賽，艱辛地取得勝利。

葛登（Aaron Gordon）此戰13投9中拿下25分8籃板5助攻，穆雷（Jamal Murray）18分7助攻4籃板，波特（Michael Porter Jr.）16分，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）和布朗（Bruce Brown）各拿下12分。

魔術的佛爾茲（Markelle Fultz）10投8中獲得20分6助攻7籃板2抄截，他原本有機會在比賽最後階段利用罰球取得超前機會，但可惜2罰1中；華格納（Franz Wagner）19分5籃板，班切羅（Paolo Banchero）18分4助攻，小寶兒則有17分6籃板的表現。