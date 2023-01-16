NBA／詹姆斯正式突破38000分 史上第2人達標
在今天對76人比賽之前，詹姆斯（LeBron James）生涯總得分已經累積37989分，他在首節就火力全開獨拿16分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位總得分突破38000分的球員。
詹姆斯是在38歲又17天的年齡達成38000分，而賈霸則是在41歲又295天時才達標。詹姆斯距離賈霸38387分的歷史得分王紀錄已經近在咫尺，預估只需要再14場比賽就能正式加冕。
另一方面，詹姆斯生涯總籃板數也在今天正式超越華勒斯（Ben Wallace）的10482個，排名史上第33；詹姆斯下一個超越目標將是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）的10497個。
LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.— NBA (@NBA) January 16, 2023
Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON
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