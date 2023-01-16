快訊

台灣地雷島／美售台爭議戰防雷 人權團體質疑恐誤炸無辜

T1聯盟／魔獸退燒？霍華德搭高鐵 兩腳「翹高高」掛頭墊引反感

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？投資人可關注三大台股標的

NBA／詹姆斯正式突破38000分 史上第2人達標

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯再創最年輕38000分紀錄。 美聯社
詹姆斯再創最年輕38000分紀錄。 美聯社

在今天對76人比賽之前，詹姆斯（LeBron James）生涯總得分已經累積37989分，他在首節就火力全開獨拿16分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位總得分突破38000分的球員。

詹姆斯是在38歲又17天的年齡達成38000分，而賈霸則是在41歲又295天時才達標。詹姆斯距離賈霸38387分的歷史得分王紀錄已經近在咫尺，預估只需要再14場比賽就能正式加冕。

另一方面，詹姆斯生涯總籃板數也在今天正式超越華勒斯（Ben Wallace）的10482個，排名史上第33；詹姆斯下一個超越目標將是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）的10497個。

相關新聞

NBA／是否能在勇士打到退休？ 格林：有不祥的預感

勇士大前鋒格林（Draymond Green）在本賽季後結束後合約將是球員選項，對於明年球季的動向，格林坦言「了解NBA商業模式的運作，也接受它」，因此對於是否續留勇士有「不祥的預感」。 格林在

NBA／詹姆斯正式突破38000分 史上第2人達標

在今天對76人比賽之前，詹姆斯（LeBron James）生涯總得分已經累積37989分，他在首節就火力全開獨拿16分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位總得分突破380

NBA／佛西維奇43分平生涯紀錄 公牛中止對勇士11連敗

在德羅展（DeMar DeRozan）掛免戰牌的情況下，佛西維奇（Nikola Vucevic）挺身而出豪取43分13籃板4助攻4抄截，追平生涯得分紀錄，搭配拉文（Zach LaVine）的27分9籃

NBA／藍道狂轟42分15籃板 名將尤恩後尼克隊史首見

進入2023年後，紐約尼克展現絕佳狀態，今天作客底特律，藍道（Julius Randle）大發神威，全場24投15中包括4記三分球，狂轟42分15籃板4助攻，帶領球隊以117比104擊退活塞，取得對戰

NBA／雷霆三槍合力飆78分 缺杜蘭特籃網連吞2敗

杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷進入傷兵名單後也宣告先前順風順水持續連勝的籃網將面臨到季初低迷狀態以來的另一次重大考驗。 在今天主場對雷霆的比賽中，厄文（Kyrie Irving）狀態欠

NBA／舊金山宣傳紀錄片 林書豪：調整身心思考下一步

台裔球星林書豪今天在舊金山參加「林來瘋」紀錄片「38 at the Garden」宣傳活動。外界盛傳他將轉戰台灣職籃，林書豪表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。