NBA／詹姆斯正式突破38000分 史上第2人達標

在今天對76人比賽之前，詹姆斯（LeBron James）生涯總得分已經累積37989分，他在首節就火力全開獨拿16分，成為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位總得分突破38000分的球員。

詹姆斯是在38歲又17天的年齡達成38000分，而賈霸則是在41歲又295天時才達標。詹姆斯距離賈霸38387分的歷史得分王紀錄已經近在咫尺，預估只需要再14場比賽就能正式加冕。

另一方面，詹姆斯生涯總籃板數也在今天正式超越華勒斯（Ben Wallace）的10482個，排名史上第33；詹姆斯下一個超越目標將是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）的10497個。