NBA／詹姆斯正式突破38000分 史上第2人達標

在今天對76人比賽之前,詹姆斯(LeBron James)生涯總得分已經累積37989分,他在首節就火力全開獨拿16分,成為賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)之後史上第2位總得分突破38000分的球員。

詹姆斯是在38歲又17天的年齡達成38000分,而賈霸則是在41歲又295天時才達標。詹姆斯距離賈霸38387分的歷史得分王紀錄已經近在咫尺,預估只需要再14場比賽就能正式加冕。

另一方面,詹姆斯生涯總籃板數也在今天正式超越華勒斯(Ben Wallace)的10482個,排名史上第33;詹姆斯下一個超越目標將是「海軍上將」羅賓森(David Robinson)的10497個。

LeBron James is the second player in NBA history to score 38,000 career points.



Greatness. pic.twitter.com/XgvALhcuON