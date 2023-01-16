快訊

台灣地雷島／美售台爭議戰防雷 人權團體質疑恐誤炸無辜

T1聯盟／魔獸退燒？霍華德搭高鐵 兩腳「翹高高」掛頭墊引反感

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？投資人可關注三大台股標的

NBA／藍道狂轟42分15籃板 名將尤恩後尼克隊史首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
藍道(右)寫下隊史罕見數據。 美聯社
藍道(右)寫下隊史罕見數據。 美聯社

進入2023年後，紐約尼克展現絕佳狀態，今天作客底特律，藍道（Julius Randle）大發神威，全場24投15中包括4記三分球，狂轟42分15籃板4助攻，帶領球隊以117比104擊退活塞，取得對戰11連勝。

尼克近期奪下7勝1敗的成績，戰績提升到25勝19敗，穩住東區第6名席次；另一方面，尼克的客場戰績來到14勝8敗，在全聯盟中僅次於塞爾蒂克。

根據統計，藍道成為1996年的尤恩（Patrick Ewing）之後，首位在比賽中至少拿到40分15籃板的尼克球員。此外，藍道本季總得分排名第8，籃板總數則高居聯盟第3，就連三分球命中數都可以排在第14名。

「我不確定是否因為對手是活塞，我感覺我面對任何球隊都可以完成投籃出手。」藍道說。

除了藍道的強勢發揮外，布朗森（Jalen Brunson）也攻下27分5籃板4助攻，奎克利（Immanuel Quickley）17分3籃板3助攻，巴瑞特（RJ Barrett）13分2籃板2助攻，羅賓森（Mitchell Robinson）12籃板3阻攻2抄截。

活塞上一次贏尼克已經要追溯到2019年11月6日，在對戰尼克吞下11連敗之前，活塞面對尼克是一波8連勝。

艾維（Jaden Ivey）這場比賽拿到21分6助攻6籃板，比伊（Saddiq Bey）21分6籃板。

相關新聞

NBA／是否能在勇士打到退休？ 格林：有不祥的預感

勇士大前鋒格林（Draymond Green）在本賽季後結束後合約將是球員選項，對於明年球季的動向，格林坦言「了解NBA商業模式的運作，也接受它」，因此對於是否續留勇士有「不祥的預感」。 格林在

NBA／佛西維奇43分平生涯紀錄 公牛中止對勇士11連敗

在德羅展（DeMar DeRozan）掛免戰牌的情況下，佛西維奇（Nikola Vucevic）挺身而出豪取43分13籃板4助攻4抄截，追平生涯得分紀錄，搭配拉文（Zach LaVine）的27分9籃

NBA／藍道狂轟42分15籃板 名將尤恩後尼克隊史首見

進入2023年後，紐約尼克展現絕佳狀態，今天作客底特律，藍道（Julius Randle）大發神威，全場24投15中包括4記三分球，狂轟42分15籃板4助攻，帶領球隊以117比104擊退活塞，取得對戰

NBA／雷霆三槍合力飆78分 缺杜蘭特籃網連吞2敗

杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷進入傷兵名單後也宣告先前順風順水持續連勝的籃網將面臨到季初低迷狀態以來的另一次重大考驗。 在今天主場對雷霆的比賽中，厄文（Kyrie Irving）狀態欠

NBA／舊金山宣傳紀錄片 林書豪：調整身心思考下一步

台裔球星林書豪今天在舊金山參加「林來瘋」紀錄片「38 at the Garden」宣傳活動。外界盛傳他將轉戰台灣職籃，林書豪表...

NBA／厭惡最後兩分鐘裁判報告 詹姆斯：改變不了任何事

湖人日前和獨行俠上演延長賽大戰，在唐西奇（Luka Doncic）兩顆關鍵三分球死裡逃生之下，獨行俠歷經苦戰後，總算是在2度延長賽中勝出。不過這場比賽的最後兩分鐘裁判報告卻顯示末節最後2分鐘和延長賽共

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。