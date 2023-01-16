NBA／藍道狂轟42分15籃板 名將尤恩後尼克隊史首見
進入2023年後，紐約尼克展現絕佳狀態，今天作客底特律，藍道（Julius Randle）大發神威，全場24投15中包括4記三分球，狂轟42分15籃板4助攻，帶領球隊以117比104擊退活塞，取得對戰11連勝。
尼克近期奪下7勝1敗的成績，戰績提升到25勝19敗，穩住東區第6名席次；另一方面，尼克的客場戰績來到14勝8敗，在全聯盟中僅次於塞爾蒂克。
42 PTS— NBA (@NBA) January 15, 2023
15 REB
4 AST
4 Threes
W
Julius Randle is the first Knick to drop 40+ PTS and 15+ REB since Patrick Ewing in 1996 💪 pic.twitter.com/1BTGrkpnC6
根據統計，藍道成為1996年的尤恩（Patrick Ewing）之後，首位在比賽中至少拿到40分15籃板的尼克球員。此外，藍道本季總得分排名第8，籃板總數則高居聯盟第3，就連三分球命中數都可以排在第14名。
「我不確定是否因為對手是活塞，我感覺我面對任何球隊都可以完成投籃出手。」藍道說。
除了藍道的強勢發揮外，布朗森（Jalen Brunson）也攻下27分5籃板4助攻，奎克利（Immanuel Quickley）17分3籃板3助攻，巴瑞特（RJ Barrett）13分2籃板2助攻，羅賓森（Mitchell Robinson）12籃板3阻攻2抄截。
活塞上一次贏尼克已經要追溯到2019年11月6日，在對戰尼克吞下11連敗之前，活塞面對尼克是一波8連勝。
艾維（Jaden Ivey）這場比賽拿到21分6助攻6籃板，比伊（Saddiq Bey）21分6籃板。
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