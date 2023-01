NBA／藍道狂轟42分15籃板 名將尤恩後尼克隊史首見

進入2023年後,紐約尼克展現絕佳狀態,今天作客底特律,藍道(Julius Randle)大發神威,全場24投15中包括4記三分球,狂轟42分15籃板4助攻,帶領球隊以117比104擊退活塞,取得對戰11連勝。

尼克近期奪下7勝1敗的成績,戰績提升到25勝19敗,穩住東區第6名席次;另一方面,尼克的客場戰績來到14勝8敗,在全聯盟中僅次於塞爾蒂克。

42 PTS

15 REB

4 AST

4 Threes

W



Julius Randle is the first Knick to drop 40+ PTS and 15+ REB since Patrick Ewing in 1996 💪 pic.twitter.com/1BTGrkpnC6