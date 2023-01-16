NBA／雷霆三槍合力飆78分 缺杜蘭特籃網連吞2敗

杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷進入傷兵名單後也宣告先前順風順水持續連勝的籃網將面臨到季初低迷狀態以來的另一次重大考驗。

在今天主場對雷霆的比賽中，厄文（Kyrie Irving）狀態欠佳，20投7中僅拿到15分6籃板6助攻，反觀雷霆陣中卻是3人得分超過20分，籃網先盛後衰，第四節慘遭雷霆強勢火力狙擊，以102比112落敗。

自杜蘭特傷退之後，籃網接下來的2場比賽都吞下敗仗；這也是籃網自11月15日以來再度嚐到連敗滋味。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場17投8中包括14罰11中，攻下28分7籃板，吉迪（Josh Giddey）也有28分9籃板9助攻的全方位演出，多特（Luguentz Dort）補上22分。雷霆第四節靠著雙衛合拿18分，全隊繳出65%投籃命中率，而籃網卻僅有34.8%，一來一往之間，勝負結果油然而生。

「我們今天沒能得到好的出手機會，」籃網主帥馮恩（Jacque Vaughn）賽後表示，「相較於雷霆在第四節打出的防守，我們就是無法得分。我們今天在第四節所遭遇到的進攻麻煩跟前一場對波士頓的情況不同。」

籃網陣中以小柯瑞（Seth Curry）的23分為最高，奧尼爾（Royce O'Neale）11分10籃板8助攻；克萊斯頓（Nicolas Claxton）17分13籃板4阻攻，他已經連續8場比賽至少送出3次阻攻，有機會挑戰布萊德利（Shawn Bradley）在1995-96年創下的連11場隊史紀錄。

近況出色的雷霆以3連勝之姿結束東區客場之旅，他們最近8場比賽贏得6勝，戰績提升到21勝23敗，和爵士、太陽、拓荒者這3隊已無勝差，呈現激烈競爭狀態。