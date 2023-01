NBA／佛西維奇43分平生涯紀錄 公牛中止對勇士11連敗

在德羅展(DeMar DeRozan)掛免戰牌的情況下,佛西維奇(Nikola Vucevic)挺身而出豪取43分13籃板4助攻4抄截,追平生涯得分紀錄,搭配拉文(Zach LaVine)的27分9籃板6助攻,率領公牛在主場以132比118力壓勇士。

公牛中止對戰勇士的11連敗,前一次他們贏球已經要追溯到2017年3月2日。至於佛西維奇前一次拿到43分也要回推到2021年2月2日了,當時他還是效力奧蘭多魔術。

Nikola Vucevic went off in the Bulls W:



43 PTS (ties career-high)

13 REB

4 AST

4 STL

5 Threes pic.twitter.com/hxTxatombk