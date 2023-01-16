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NBA／佛西維奇43分平生涯紀錄 公牛中止對勇士11連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
佛西維奇飆43分平生涯得分紀錄。 法新社
佛西維奇飆43分平生涯得分紀錄。 法新社

在德羅展（DeMar DeRozan）掛免戰牌的情況下，佛西維奇（Nikola Vucevic）挺身而出豪取43分13籃板4助攻4抄截，追平生涯得分紀錄，搭配拉文（Zach LaVine）的27分9籃板6助攻，率領公牛在主場以132比118力壓勇士。

公牛中止對戰勇士的11連敗，前一次他們贏球已經要追溯到2017年3月2日。至於佛西維奇前一次拿到43分也要回推到2021年2月2日了，當時他還是效力奧蘭多魔術。

「從比賽一開始你就可以看到，佛西維奇手感火熱，我們就依靠他打出表現。他找到了感覺。」拉文說。

佛西維奇首節7投5中拿下12分，帶動公牛打出35比20的攻勢；儘管勇士第二節狂轟42分，硬是超前比分，但佛西維奇下半場又獨拿25分，直接摧毀了勇士防線。「我知道自己有能力做到。我就是找到自己的位置，以適合的打法方式來比賽。」佛西維奇說。

勇士雖然靠著第二節的反撲，同時在第三節一度領先8分，但球隊狀態難以延續，防守端的麻煩依舊存在，更關鍵的是全隊發生多達23次失誤，逐漸讓他們失去優勢，比賽也淪為被動。整個第四節被公牛以接近6成命中率飆出40分。

「聯盟中天賦優異的球隊很多，但我們有很多次輸球是因為我們自己主動犯錯，或者是我們沒能達到贏球的那個層級表現。儘管球隊目前仍存在很多問題，但我們不會放棄提升自己。」柯瑞（Stephen Curry）說。

柯瑞此戰拿下20分10籃板4助攻，但出現8次失誤，湯普森（Klay Thompson）轟進8顆三分球，拿下26分4籃板4助攻；波爾（Jordan Poole）15分3助攻，維金斯（Andrew Wiggins）11分5籃板3助攻，蘭姆（Anthony Lamb）14分。

客場作戰依然是勇士本季戰績難以提升的最大罩門。一項數據顯示，勇士本季客場對東區球隊僅有1勝10敗，唯一一勝是對暴龍所拿下。

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