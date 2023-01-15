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NBA／厭惡最後兩分鐘裁判報告 詹姆斯：改變不了任何事

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(左)對決唐西奇。 路透社
詹姆斯(左)對決唐西奇。 路透社

湖人日前和獨行俠上演延長賽大戰，在唐西奇（Luka Doncic）兩顆關鍵三分球死裡逃生之下，獨行俠歷經苦戰後，總算是在2度延長賽中勝出。不過這場比賽的最後兩分鐘裁判報告卻顯示末節最後2分鐘和延長賽共出現7次誤判，成了美中不足之處。

報告指出，在這7次誤判中，其中5次對湖人有利，2次則是對獨行俠有利。

詹姆斯（LeBron James）今天在球隊訓練結束後接受採訪，談到最後兩分鐘裁判報告，他強調不管報告內容怎麼公佈，都改變不了結果。「我會堅持我的立場，事情就是那樣。我知道比賽中發生了什麼。我討厭那些最後兩分鐘裁判報告，這不會改變任何事情。」

湖人日前取得本季最長的5連勝，但近兩戰分別敗給金塊和獨行俠，接下來將要迎戰強敵76人。湖人目前戰績19勝23敗，排名西區第13，雖然距離附加賽資格僅有1場勝差，想要追上卻仍差臨門一腳。

儘管球隊競爭力屢受質疑，但詹姆斯仍然深具信心。「當我們保持健康時，我們是有機會的。所以只要能夠全員出征，我們面對任何球隊都有能力一戰。」

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