NBA／舊金山宣傳紀錄片 林書豪：調整身心思考下一步

台裔球星林書豪今天在舊金山參加「林來瘋」紀錄片「38 at the Garden」宣傳活動。外界盛傳他將轉戰台灣職籃，林書豪表示現在需要調整身心，何時會宣布下一步「沒有設定時間表」。

前NBA球星林書豪今天一身休閒打扮，現身家鄉球隊金州勇士主場大通中心（Chase Center），與紀錄片導演和製作人一同會見球迷和影迷。

林書豪開場向觀眾表示回到舊金山灣區的感覺真好，現場粉絲回以熱烈尖叫聲和掌聲歡迎他回家。

紀錄片「38 at the Garden」以2012年的「林來瘋」熱潮為背景，透過人物訪談和過往場景闡述來自亞洲沒沒無聞的林書豪如何翻轉美國社會對亞裔族群的刻板印象。

紀錄片拍攝團隊認為林書豪的故事有可能發生在任何人身上，也期盼這部片能讓社會反思疫情期間的仇恨亞裔犯罪事件。

林書豪對「仇恨亞裔」暴力感到十分痛心，他說，即使到了現在，他內心都時常因為身分問題產生掙扎。

林書豪與觀眾分享最近的經歷，他說自己剛離開中國廣州不久，2天前出去吃飯，有個人問他之前在哪裡打球，他因為擔心對方不友善想要模糊帶過，瞎掰一個聽不出在哪個國家的城市，一愣之下回答「上海」，說完馬上就意識到「全天下都知道上海」，引發全場哄堂大笑。

林書豪鼓勵新世代能有足夠的勇氣，真心為自己的身分感到驕傲。

觀眾席上，林書豪的父親也來到現場為兒子加油打氣，林書豪幽默又感性地表達對家人的感謝，他回憶大學時期，每天練完球回到家都對著父母喊說：「我為什麼長這麼矮？為什麼每個人都比我高！」但是母親都會叮嚀他不要只吃Subway（美國連鎖速食店），以免沒體力打球。

林書豪今天出門時原本穿著涼鞋，他笑說要不是父親及時解危，他可能要穿著涼鞋出席活動。

他也說，從小到大父母給了他強大的安全感，讓他知道即使世界上其他人都說他不夠好，爸媽始終都支持他，讓他有信心做自己。

談到這些年心境的轉變，林書豪說從前的他只想成為最棒的籃球員，大部分想的都是自己；儘管他曾締造了令人意想不到的成績，他的內心還是感到空洞，在這部紀錄片推出後，他聽到很多人的反饋，現在的他更想跳脫過去狹隘的思維，多關心別人，而不再是只為自己做事。

至於林書豪的下一步，近日外界傳言他離開CBA之後將轉戰台灣職籃，林書豪會後接受中央社記者訪問表示會再和家人討論，不過在奮戰這麼長的一段時間後，現在的他身心都十分需要調整，現階段希望先放空休息，之後再來思考下一步。

林書豪也說好不容易回家休息，很期待能和家人一起過農曆春節，對於何時會決定下一步，他並沒有設定時間表。

今天有許多亞裔球迷排隊進場參與活動，香港球迷鄭承天受訪表示自己過去曾遭受霸凌，2012年林書豪掀起的旋風讓他深受鼓舞。

另外，人潮當中，還有旅居矽谷的台灣新創顧問和創業家詹益鑑，他對「林來瘋」同樣印象深刻。他說，當時感到興奮之外，心情也有一些複雜，因為他知道林書豪雖然是在美國長大的亞洲人，在球隊難免還是會遇到文化衝突，這也是林書豪的成功之所以如此難能可貴的地方。

「38 at the Garden」描述林書豪加入紐約尼克隊後，別人對他充滿懷疑的眼光，最經典的時刻就是2012年2月10日那天，林書豪在主場先發迎戰已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）領軍的洛杉磯湖人，布萊恩當時受訪時說不認識林書豪這號人物，但最後林書豪攻下38分，率領尼克獲勝。

紀錄片日前獲選奧斯卡最佳紀錄短片入圍初選短名單，有機會在24日進入最後的正式入圍名單。