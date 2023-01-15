NBA／尼克尋覓羅斯合適下家 奎克利優異表現成非賣品
根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，尼克傳出正積極為老將羅斯（Derrick Rose）尋覓新東家，期盼可以找到適合的下家。球團也會優先考量適合羅斯的球隊。
另一方面，史坦亦透露尼克顯然不願送走多支球隊都感興趣的後衛奎克利（Immanuel Quickley），而一直都在交易流言中的瑞迪許（Cam Reddish），依然是最有可能的異動主角，尼克方面希望能夠用他換來兩枚二輪選秀權。
由於季前簽下的布朗森（Jalen Brunson）穩坐先發之位，加上奎克利近期已經連續13場得分雙位數。在後場人手充足的情況下，羅斯本季平均上場時間跌到僅有12.9分鐘，場均得到5.8分1.8助攻1.5籃板。
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