NBA／狂爆灌籃秀震撼聯盟 莫蘭特不忘宣傳代言鞋款

莫蘭特(Ja Morant)再度展現驚人的彈跳爆發力和絕佳身體延展性,在溜馬長人史密斯(Jalen Smith)面前演出不可思議的瘋狂灌籃秀,可以說是預約了年度最佳灌籃。

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F