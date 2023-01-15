NBA／狂爆灌籃秀震撼聯盟 莫蘭特不忘宣傳代言鞋款

莫蘭特（Ja Morant）再度展現驚人的彈跳爆發力和絕佳身體延展性，在溜馬長人史密斯（Jalen Smith）面前演出不可思議的瘋狂灌籃秀，可以說是預約了年度最佳灌籃。

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F — NBA (@NBA) January 15, 2023

包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）等球星都忍不住發文讚嘆莫蘭特的驚天一灌，各大媒體和球迷也是沉醉在這一球的餘韻之中。就連莫蘭特都自己轉發灌籃精彩畫面，並寫道：「如果你想走紅，就跟著一起跳吧！」

才剛出個人簽名鞋款的莫蘭特，也不忘自己代言人的身份，利用這個好機會大力宣傳。「我穿的是Ja 1代，我就是穿這雙鞋灌籃的」莫蘭特說。