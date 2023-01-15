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NBA／壓制騎士雙衛發揮灰狼末節勝出 愛德華：樂見如此

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華(右)拿到全場最高26分。 美聯社
愛德華(右)拿到全場最高26分。 美聯社

騎士雙衛米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）賽季場均可以出手37次，合拿超過50分，但在今天作客明尼蘇達的比賽中，兩人一共只出手27次，得到29分，遠低於平常水準。騎士在後場進攻無力開展的情況下，表現由盛而衰，第四節一路落後達雙位數分差，最終仍是無力回天，以102比110敗下陣。

「我們今天就是不想讓對方後衛來擊敗我們。這就是我們的比賽計劃，我認為我們做得很好，在大多數時間內都在迫使他們把球權轉移出去。」灰狼主帥芬奇（Chris Finch）賽後說道。

米契爾和葛蘭德在第四節拿到9分，對比灰狼板凳群的強力發揮，顯得是杯水車薪。「我們在場球員都想打出防守。球員在場上就跟鬥犬一樣，比賽打到第四節變得更有趣，我們把米契爾和葛蘭德守了下來，這正是我想看到的。」愛德華（Anthony Edwards）說。

愛德華拿到全場最高26分，外加7助攻6籃板，雖然第四節僅得2分，但灰狼替補球員在這一節聯手得到24分，甚至壓過對方得分，形成勝負的關鍵。

灰狼板凳群此役合力拿下56分，里德（Naz Reid）進帳17分7籃板，諾威爾（Jaylen Nowell）16分4籃板。相較之下，騎士替補則是得到27分，相差超過一倍。

米契爾16投僅5中得到14分6助攻3籃板，葛蘭德15分4助攻3籃板；莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）各拿到19分8籃板。騎士前三節佔有優勢，然而第四節面對灰狼超過7成命中率的全方位火力，卻是難以抗衡。

「我們發揮不夠好，第四節丟了33分之多，灰狼就是這樣打敗我們。」比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說。

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