NBA／安比德上演致勝跳投 76人雙星驚險擋下爵士反撲

作客鹽湖城面對沒有馬卡南(Lauri Markkanen)壓陣的爵士,76人雖然一度領先20分之多,卻在下半場面臨對手的強力反撲,終場前讀秒階段甚至還陷入落後局面。不過靠著安比德(Joel Embiid)剩下4.9秒的關鍵跳投,76人最終驚險地以118比117擊退爵士,在這波客場5連戰中取得首站勝利。

安比德攻下30分7籃板2助攻2阻攻,他在復出後的3場比賽中都拿到至少30分;哈登(James Harden)也飆出31分11助攻6籃板,其中第四節獨拿18分,這也是他和安比德本季首度同場各拿至少30分。

JOEL EMBIID ANSWERS RIGHT BACK. SIXERS LEAD BY 1 WITH 4 SECONDS LEFT



THIS GAME 🤯



WATCH: https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/1u2UquL9rw