NBA／安比德上演致勝跳投 76人雙星驚險擋下爵士反撲

作客鹽湖城面對沒有馬卡南（Lauri Markkanen）壓陣的爵士，76人雖然一度領先20分之多，卻在下半場面臨對手的強力反撲，終場前讀秒階段甚至還陷入落後局面。不過靠著安比德（Joel Embiid）剩下4.9秒的關鍵跳投，76人最終驚險地以118比117擊退爵士，在這波客場5連戰中取得首站勝利。

安比德攻下30分7籃板2助攻2阻攻，他在復出後的3場比賽中都拿到至少30分；哈登（James Harden）也飆出31分11助攻6籃板，其中第四節獨拿18分，這也是他和安比德本季首度同場各拿至少30分。

JOEL EMBIID ANSWERS RIGHT BACK. SIXERS LEAD BY 1 WITH 4 SECONDS LEFT



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馬克西（Tyrese Maxey）貢獻21分，米爾頓（Shake Milton）17分4籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）6分4籃板3助攻3抄截2阻攻。

爵士第三節繳出超過5成命中率，加上76人命中率跌到僅31.8%，讓雙方差距從兩位數一路縮小到僅有3分差，也讓雙方第四節競爭白熱化。不讓哈登單節178分專美於前，克拉克森（Jordan Clarkson）在這一節也飆進17分，包括終場前13.3秒的切入拋投得手，讓爵士取得1分領先。

然而暫停過後，安比德單打跳投命中關鍵球，76人再度要回領先；克拉克森執行最後一擊，但卻被76人壓迫包夾到只能倉促出手，無緣扭轉戰局。

克拉克森轟進賽季次高38分，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）得到20分6籃板，新秀凱斯勒（Walker Kessler）進帳15分12籃板2阻攻，康利（Mike Conley）14分8助攻。