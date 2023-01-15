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NBA／老鷹雙衛聯手斬暴龍 墨瑞：團隊凝聚在一起

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老鷹雙衛聯手斬斷暴龍3連勝。 美聯社
老鷹雙衛聯手斬斷暴龍3連勝。 美聯社

楊恩（Trae Young）攻下29分9助攻2抄截，墨瑞（Dejounte Murray）貢獻27分8籃板6助攻2抄截，老鷹雙衛聯手出擊，客場面對暴龍一路取得領先優勢，以114比103拿下勝利。老鷹收下2連勝，同時也斬斷暴龍近期3連勝。

「我門只想在一場又一場的比賽中持續成長，並且讓自己變得更好，」楊恩說，「你不會每晚都表現優異，但你總會在某些夜晚如同此役，掌控著局面，在關鍵時刻接管比賽。」

老鷹在第四節初取得17分領先優勢，雖然暴龍第四節靠著布徹（Chris Boucher）替補上陣獨拿13分，一度追到個位數分差，但楊恩和墨瑞聯手得到7分，也讓球隊重新穩住局勢。

「今天賽前我們就討論過，必須要控制比賽的節奏。」麥克米倫（Nate McMillan）表示，「我認為我們在這方面做得很出色。」

墨瑞則表示：「我們團隊凝聚在一起，彼此相互協助。我們穩定拚戰了48分鐘，我認為我們做到了，爭取到一場很棒的勝利。」

楊恩此戰命中2記三分球，生涯累積818顆三分球，追平考佛（Kyle Korver），並列老鷹隊史第3；老鷹隊史三分球王是布雷拉克（Mookie Blaylock）的1050顆，強森（Joe Johnson）以908顆名列其後。

暴龍2年級生巴恩斯（Scottie Barnes）獲得27分12籃板3抄截，席亞康（Pascal Siakam）16投僅5中，得到15分7籃板6助攻。

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