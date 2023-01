NBA／老鷹雙衛聯手斬暴龍 墨瑞：團隊凝聚在一起

楊恩(Trae Young)攻下29分9助攻2抄截,墨瑞(Dejounte Murray)貢獻27分8籃板6助攻2抄截,老鷹雙衛聯手出擊,客場面對暴龍一路取得領先優勢,以114比103拿下勝利。老鷹收下2連勝,同時也斬斷暴龍近期3連勝。

「我門只想在一場又一場的比賽中持續成長,並且讓自己變得更好,」楊恩說,「你不會每晚都表現優異,但你總會在某些夜晚如同此役,掌控著局面,在關鍵時刻接管比賽。」

Trae and Dejounte showed out in the Hawks W 🔥



Trae: 29 PTS, 9 AST

Dejounte: 27 PTS, 8 REB, 6 AST pic.twitter.com/ebQturHtbL