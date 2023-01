NBA／莫蘭特預約年度最佳灌籃 助灰熊豪取9連勝

在灌籃大賽表演逐漸黯淡的時代,球風狂放勁爆的莫蘭特(Ja Morant)卻是在比賽中屢屢透過驚人彈跳爆發力上演瘋狂灌籃秀!

在今天對溜馬的第三節剩下4分20秒左右,莫蘭特切入突破禁區以一記不可思議的瘋狂灌籃直接把6呎9吋的史密斯(Jalen Smith)變成年度最佳海報背景的強力候選人。

就連傳奇名將賈奈特(Kevin Garnett)都忍不住發推特讚嘆:「回顧莫蘭特在比賽中的灌籃秀,當一切都塵埃落定時,將會被拿來和史上最偉大的那些灌籃相提並論。」

莫蘭特這記驚天暴扣也成了兩軍交戰的比賽縮影。面對失去哈利伯頓(Tyrese Haliburton)和透納(Myles Turner)兩大主力的溜馬,灰熊沒有遭遇太多抵抗,全場最多贏到34分,最終以130比112輕取對手,笑納聯盟目前最長的9連勝。挾此連勝氣勢,灰熊戰績來到29勝13敗,再度追上金塊。

莫蘭特攻下23分10助攻3籃板,貝恩(Desmond Bane)補上25分8籃板,傑克森(Jaren Jackson Jr.)9分10籃板2阻攻,亞當斯(Steven Adams)10分9籃板;替補的艾爾達瑪(Santi Aldama)也有17分進帳。

EVERY ANGLE OF JA MORANT'S UNBELIEVABLE DUNK OF THE YEAR CANDIDATE 😱📽️ pic.twitter.com/8u1j6ZNH3F