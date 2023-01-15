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NBA／莫蘭特預約年度最佳灌籃 助灰熊豪取9連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特上演不可思議的驚天暴扣。 法新社
莫蘭特上演不可思議的驚天暴扣。 法新社

在灌籃大賽表演逐漸黯淡的時代，球風狂放勁爆的莫蘭特（Ja Morant）卻是在比賽中屢屢透過驚人彈跳爆發力上演瘋狂灌籃秀！

在今天對溜馬的第三節剩下4分20秒左右，莫蘭特切入突破禁區以一記不可思議的瘋狂灌籃直接把6呎9吋的史密斯（Jalen Smith）變成年度最佳海報背景的強力候選人。

就連傳奇名將賈奈特（Kevin Garnett）都忍不住發推特讚嘆：「回顧莫蘭特在比賽中的灌籃秀，當一切都塵埃落定時，將會被拿來和史上最偉大的那些灌籃相提並論。」

莫蘭特這記驚天暴扣也成了兩軍交戰的比賽縮影。面對失去哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和透納（Myles Turner）兩大主力的溜馬，灰熊沒有遭遇太多抵抗，全場最多贏到34分，最終以130比112輕取對手，笑納聯盟目前最長的9連勝。挾此連勝氣勢，灰熊戰績來到29勝13敗，再度追上金塊。

莫蘭特攻下23分10助攻3籃板，貝恩（Desmond Bane）補上25分8籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）9分10籃板2阻攻，亞當斯（Steven Adams）10分9籃板；替補的艾爾達瑪（Santi Aldama）也有17分進帳。

溜馬以替補的杜阿爾特（Chris Duarte）25分為最高，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）16分，麥克康奈爾（T.J. McConnell）13分11助攻8籃板2抄截。

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