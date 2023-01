NBA／泰托姆、波格登合砍63分 綠衫軍逆轉奪6連勝

作客夏洛特的塞爾蒂克克服第二節一度落後16分的劣勢,在泰托姆(Jayson Tatum)和波格登(Malcolm Brogdon)合砍63分的帶動之下,下半場轟出60比40的猛烈攻勢,以122比106擊退黃蜂,贏得6連勝。

由於籃網和公鹿都面臨主力球星休兵的問題,塞爾蒂克近期的一波連勝,再度拉開和其他競爭對手的差距,在聯盟龍頭寶座上持續獨走。

☘️ 33 points

☘️ 9 rebounds

☘️ 6 assists

☘️ 4 threes



Jayson Tatum leads the Celtics to the W in Charlotte. pic.twitter.com/hbrR8ymAdh