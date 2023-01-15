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NBA／泰托姆、波格登合砍63分 綠衫軍逆轉奪6連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆關鍵時刻爆發助綠衫軍連勝。 美聯社
泰托姆關鍵時刻爆發助綠衫軍連勝。 美聯社

作客夏洛特的塞爾蒂克克服第二節一度落後16分的劣勢，在泰托姆（Jayson Tatum）和波格登（Malcolm Brogdon）合砍63分的帶動之下，下半場轟出60比40的猛烈攻勢，以122比106擊退黃蜂，贏得6連勝。

由於籃網和公鹿都面臨主力球星休兵的問題，塞爾蒂克近期的一波連勝，再度拉開和其他競爭對手的差距，在聯盟龍頭寶座上持續獨走。

泰托姆全場攻下33分9籃板6助攻，他在第二節後段先是獨拿9分，搭配波格登的2記三分球，讓綠衫軍從落後16分的劣勢下迅速扳回只差4分；進入第三節後，泰托姆更是火力全開，個人單節豪取17分，帶領塞爾蒂克打出33比19的比分差距，重新掌控比賽局面。

波格登第四節接力演出，他在這一節拿到14分，球隊一舉將比分差距擴大到18分差，從而奠定贏球基礎。在布朗（Jaylen Brown）缺席的情況下，波格登適時頂上進攻缺口，17投11中飆出賽季新高30分。

霍福特（Al Horford）得到16分7籃板6助攻2抄截，史馬特（Marcus Smart）13分12助攻，威廉斯（Robert Williams III）搶下12個籃板。

黃蜂進攻仍集中在雙衛身上，小鮑爾（LaMelo Ball）拿到31分9助攻7籃板，洛齊爾（Terry Rozier）則是21分4籃板3助攻。黃蜂先盛後衰，上半場團隊命中率逼近6成，但未能直接打趴綠衫軍，而下半場在對方加強攻守之後，黃蜂命中率大幅跌到僅剩34.1%。

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