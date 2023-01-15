NBA／從落選新秀到熱火主要輪替球員 文森：繼續努力前進

邁阿密熱火今天靠著文森（Gabe Vincent）攻下全場最高27分，以111比95擊敗安戴托昆波缺陣的密爾瓦基公鹿，拿下對戰2連勝。

熱火此役對上公鹿幾乎一路領先，最後收下3連勝，他們目前戰績24勝20敗，暫居東區第7。

熱火今天5人得分達兩位數，除了文森，阿德巴約（Bam Adebayo）有20分13籃板的雙十成績，從板凳出發的歐拉迪波（Victor Oladipo）也貢獻20分，巴特勒（Jimmy Butler）打了近27分鐘，進帳16分。

文森是來自奈及利亞的國際球員，他在2018年的選秀會中落選，但後來與熱火簽約進到NBA，本月12日對上公鹿的比賽他也攻下28分。

文森賽後告訴美國廣播公司（ABC）說：「就是繼續努力前進而已，這是條漫長之路，非進入NBA的傳統道路。」

他稱讚隊友說：「隊友讓我有空檔，而我終於投進了一些球，那向來有點幫助。」

熱火曾於2020年闖進總冠軍賽，最終敗給洛杉磯湖人；上季則是打進東區冠軍賽，但在力戰7場比賽後，不敵波士頓塞爾蒂克。

文森今天同時提到，加強防守對於熱火下半季的成績將極為重要。

公鹿在少了安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）的情況下，在進攻端很難給熱火壓力。

生涯兩度獲選為年度MVP的安戴托昆波，今天因膝傷不克出賽。

公鹿全隊6人得分達兩位數，其中以波提斯（BobbyPortis）拿下15分最多，哈勒戴（Jrue Holiday）有12分10助攻的表現。