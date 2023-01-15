快訊

112學測數B／竟比數A燒腦！ 自然組考生見「獨有教材」好意外：有點難

112學測數B／數A沒有的章節都考！物理概念入題 考生：比去年難

經典賽／日媒提前曝光30人名單 大谷翔平領軍夢幻陣容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／從落選新秀到熱火主要輪替球員 文森：繼續努力前進

中央社／ 邁阿密14日綜合外電報導
選秀會乏人問津的文森(左)近兩季成為熱火主要輪替球員。 路透社
選秀會乏人問津的文森(左)近兩季成為熱火主要輪替球員。 路透社

邁阿密熱火今天靠著文森（Gabe Vincent）攻下全場最高27分，以111比95擊敗安戴托昆波缺陣的密爾瓦基公鹿，拿下對戰2連勝。

熱火此役對上公鹿幾乎一路領先，最後收下3連勝，他們目前戰績24勝20敗，暫居東區第7。

熱火今天5人得分達兩位數，除了文森，阿德巴約（Bam Adebayo）有20分13籃板的雙十成績，從板凳出發的歐拉迪波（Victor Oladipo）也貢獻20分，巴特勒（Jimmy Butler）打了近27分鐘，進帳16分。

文森是來自奈及利亞的國際球員，他在2018年的選秀會中落選，但後來與熱火簽約進到NBA，本月12日對上公鹿的比賽他也攻下28分。

文森賽後告訴美國廣播公司（ABC）說：「就是繼續努力前進而已，這是條漫長之路，非進入NBA的傳統道路。」

他稱讚隊友說：「隊友讓我有空檔，而我終於投進了一些球，那向來有點幫助。」

熱火曾於2020年闖進總冠軍賽，最終敗給洛杉磯湖人；上季則是打進東區冠軍賽，但在力戰7場比賽後，不敵波士頓塞爾蒂克。

文森今天同時提到，加強防守對於熱火下半季的成績將極為重要。

公鹿在少了安戴托昆波（GiannisAntetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）的情況下，在進攻端很難給熱火壓力。

生涯兩度獲選為年度MVP的安戴托昆波，今天因膝傷不克出賽。

公鹿全隊6人得分達兩位數，其中以波提斯（BobbyPortis）拿下15分最多，哈勒戴（Jrue Holiday）有12分10助攻的表現。

延伸閱讀

NBA／歐拉迪波表現漸入佳境 熱火主帥：重要X因子

NBA／熱火奇兵28分創生涯新高 公鹿安戴托昆波缺陣無力回擊

NBA／杜蘭特傷退小柯瑞頂上火力 奧尼爾致勝球氣走熱火

NBA／太陽不敵熱火保羅又成傷兵 近9戰8敗跌至西區第9

相關新聞

NBA／馬刺vs.勇士 吸引6.8萬人創聯盟最多觀眾

為慶祝建隊50周年，「黑衫軍」馬刺隊昨天與勇士之戰，重返昔日主場阿拉摩球場，吸引改寫聯盟歷史紀錄的6萬8323人進場觀賽...

NBA／傳湖人有意交易暴龍范弗利特 對熱火羅瑞也有興趣

儘管湖人近期戰績逐漸回升，但隨交易截止日逼近，交易風聲仍不間斷。根據美媒報導，他們最新的交易目標是暴龍當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）及熱火老將羅瑞（Kyle Lowry）。 根據

NBA／莫蘭特預約年度最佳灌籃 助灰熊豪取9連勝

在灌籃大賽表演逐漸黯淡的時代，球風狂放勁爆的莫蘭特（Ja Morant）卻是在比賽中屢屢透過驚人彈跳爆發力上演瘋狂灌籃秀！ 在今天對溜馬的第三節剩下4分20秒左右，莫蘭特一記切入突破以不可思議的

NBA／國王沙波尼斯15+大三元比肩大O 連19場雙十破隊史

國王今日在主場迎戰火箭，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場繳出19分16助攻15籃板的大三元表現，率領國王以139：114擊落火箭，收下近期的三連勝。 沙波尼斯16次助攻創

NBA／泰托姆、波格登合砍63分 綠衫軍逆轉奪6連勝

作客夏洛特的塞爾蒂克克服第二節一度落後16分的劣勢，在泰托姆（Jayson Tatum）和波格登（Malcolm Brogdon）合砍63分的帶動之下，下半場轟出60比40的猛烈攻勢，以122比106

NBA／歐拉迪波表現漸入佳境 熱火主帥：重要X因子

前一場飆出賽季新高的熱火後衛文森（Gabe Vincent），今天又是以先發身份繳出14投11中的驚人效率，攻下27分5抄截，搭配阿德巴約（Bam Adebayo）和歐拉迪波（Victor Oladi

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。