NBA／傳湖人洽詢波格丹諾維奇 交易籌碼有限仍陷兩難
湖人可說是全聯盟最容易和交易流言扯上邊的球隊，近期據《運動畫刊》的爆料，紫金軍團又傳出與活塞搭上線，想洽談射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和長人諾艾爾（Nerlens Noel）在內的交易。
不過卡在湖人眼前最大的難題是，球隊能夠動用的交易籌碼就屬衛斯特布魯克(Rusell Westbrook)的鉅額到期合約，以及僅存的2027年、2029年首輪選秀權。其他像是貝佛利（Patrick Beverley）與納恩（Kendrick Nunn）的到期合約或許也有一些吸引力。
而湖人顯然不太願意送走首輪選秀權，但若想拿到心儀的交易人選，勢必得付出首輪籤的代價，如同活塞目前所堅持的。
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