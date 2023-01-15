NBA／歐拉迪波表現漸入佳境 熱火主帥：重要X因子

前一場飆出賽季新高的熱火後衛文森（Gabe Vincent），今天又是以先發身份繳出14投11中的驚人效率，攻下27分5抄截，搭配阿德巴約（Bam Adebayo）和歐拉迪波（Victor Oladipo）也各拿20分，熱火在自家以111比95輕取公鹿，取得近期的3連勝，同時也讓公鹿吞下2連敗。

前一場和公鹿交手，熱火以6分之差擊退沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿，而此戰「希臘怪物」也再度因左膝痠痛繼續缺賽。

阿德巴約獲得20分13籃板2阻攻，巴特勒（Jimmy Butler）得到16分4籃板，史特魯斯（Max Strus）10分7籃板4助攻。至於狀態漸入佳境的歐拉迪波，則是替補上場拿下20分5助攻3抄截，他在最近8場比賽中有7場得分達雙位數，幫助熱火取得6勝2敗的成績。

事實上，本季當歐拉迪波得分上雙時，球隊戰績是7勝3敗。「歐拉迪波是我們最重要的X因子。這正是我們所希望看到的。」主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

阿德巴約也稱讚了歐拉迪波所帶給球隊的影響。「他在防守端具備很強的影響力，願意為球隊做足藍領髒活。同時在進攻端，他也逐漸找回感覺，這讓我想起了他過去的全明星身手。」

自去年12月中至今的17場比賽，熱火擺脫陰霾重新步上軌道，拿下12勝5敗的成績，從勝率不足5成，到現在已經逼近東區前6強席次。

「我認為我們全隊在這段期間非常享受比賽。我們在場上彼此之間的連接更加緊密。」阿德巴約說。

公鹿陣中沒有人得分超過16分，波提斯（Bobby Portis）拿到全隊最高15分，哈勒戴（Jrue Holiday）12分10助攻3籃板。