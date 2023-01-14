NBA／傳湖人有意交易暴龍范弗利特 對熱火羅瑞也有興趣

儘管湖人近期戰績逐漸回升，但隨交易截止日逼近，交易風聲仍不間斷。根據美媒報導，他們最新的交易目標是暴龍當家控衛范弗利特（Fred VanVleet）及熱火老將羅瑞（Kyle Lowry）。

根據《今日美國》記者齊爾吉特（Jeff Zillgitt）報導指出，湖人對范弗利特有興趣。齊爾吉特進一步指出，暴龍本季戰績不佳，加上范弗利特球季結束後有球員選項，可能成為自由球員，提升暴龍做交易的可能性。

至於熱火本季戰績不如預期，齊爾吉特透露他們有意擺脫羅瑞的大合約（下季2960萬美元），不過除了湖人有興趣外，灰狼也有可能送出羅素（D'Angelo Russell）的到期合約以換取羅瑞。

值得一提的是雖然湖人與不少交易傳聞都沾上邊，還傳出《體育畫刊》爆料他們與活塞搭上線，想洽談射手波格丹諾維奇(Bogdanovic)和長人諾伊爾(Noel)在內的交易，但現實是他們手上並沒有太多籌碼，僅有衛斯特布魯克(Rusell Westbrook)、貝佛利(Patrick Beverley)與納恩(Kendrick Nunn)等3人的到期約是賣點，而僅存的2年選秀權則是持惜售態度、不會輕易送出。

范弗利特本季場均18.2分、6.3助攻、4.2籃板，投籃命中率37.8%，三分球命中率32.9%。羅瑞則是場均13.1分、5.6助攻、4.4籃板，投籃命中率39.8%，三分球命中率33.6%。